新華社北京６月４日電 針對美國國防部長馬蒂斯和日本防衛大臣稻田朋美３日在香格里拉對話會上就南海、涉台等問題發表的言論，外交部發言人華春瑩４日答記者問時闡述了中方立場。

華春瑩說，中方注意到美國和日本有關人士不負責任的言論，對此表示強烈不滿和堅決反對。在此，想強調幾點：

第一，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國堅定維護在南海的領土主權和海洋權益的同時，始終致力於同直接有關當事國通過談判磋商和平解決爭議，同東盟國家共同維護南海和平穩定。

中國一貫尊重和維護各國依國際法在南海享有的航行和飛越自由，但堅決反對個別國家打著航行和飛越自由的旗號在南海地區炫耀武力，挑戰和威脅中國的主權和安全。

中國在南沙島礁進行有關設施建設，目的是改善駐守人員的工作和生活條件，更好地維護主權並履行中國承擔的國際責任和義務。中國在自己領土上部署必要的國土防禦設施是主權範圍內的事情，是主權國家享有的自保權和自衛權，與所謂「軍事化」無關。

在地區國家共同努力下，南海形勢趨緩降溫，呈現積極發展態勢。中國和菲律賓就妥善處理包括仲裁案在內的南海問題達成共識，並成功舉行了南海問題雙邊磋商機制第一次會議。中國和東盟國家達成「南海行為準則」框架，這是中國和東盟國家繼《南海各方行為宣言》之後打造行之有效的地區規則的具體努力。

在此背景下，個別域外國家卻執意逆潮流而動，就南海問題屢屢發表錯誤言論，無視事實，顛倒黑白，完全是別有用心。中方對此堅決反對，敦促有關方面停止發表不負責任的言論，充分尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，為此發揮建設性作用。

第二，中國和日本在東海存在釣魚島領土爭議和海洋劃界問題。釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國領土。中國政府公務船在有關海域的巡航執法正當合法。中國維護領土主權和海洋權益的決心和意志堅定不移，今後將繼續開展有關巡航執法活動。日方有關說法罔顧事實，顛倒黑白，不值一駁。中方敦促日方為中日關係改善和地區和平穩定多做建設性努力。

第三，中方在台灣問題上的立場是明確和一貫的。中方一貫堅決反對美國單方面制定的所謂「與台灣關係法」，要求美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報原則，停止售台武器，停止任何形式的官方往來和提升美台實質關係，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

第四，中方反對有關國家部署「薩德」系統的立場是明確、一貫的，我們敦促有關國家立即停止有關部署進程。