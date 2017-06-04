原標題：提醒 | 在朋友圈轉發這類信息，最高要罰100萬！

公安部治安管理局發佈提醒：根據新實施的《廣告法》，「朋友圈轉發廣告，要負法律責任。」

下面是@公安部打四黑除四害的警察提供的案例：

搶3毛錢紅包幫轉廣告，結果是三無產品

山東的林女士在微信上擁有幾百位好友，其中一位好友在推銷面膜。前不久，該好友在閨蜜群中發了一個微信紅包，林女士搶了一個：0.3元。隨後，好友就說這是廣告紅包，搶到的要幫忙轉發麵膜廣告，林女士隨手就將廣告轉發到了朋友圈。林女士的微信好友看到廣告后，覺得不錯，就買回來使用。哪料到面膜是三無產品，好友臉部過敏了。「她說是看到我轉發的廣告才購買的面膜，要我承擔責任。」林女士說，最後她只好自掏腰包買禮物安撫這位好友，這起因為朋友圈發廣告引發的賠償糾紛才算平息。

自媒體發廣告同樣承擔法律責任

新《廣告法》中明確規定，自然人在自媒體發佈廣告同樣需要承擔相應的法律責任。所以，不要以為《廣告法》離我們很遠，不只是明星代言需要連帶法律責任那麼簡單。作為普通人，也會成為連帶責任者，幫忙轉發廣告要「三思」。

轉發虛假廣告最高罰100萬

按照新《廣告法》規定，發佈虛假廣告，欺騙、誤導消費者，使購買商品或者接受服務的消費者的合法權益受到損害的，由廣告主依法承擔民事責任。廣告經營者、廣告發佈者不能提供廣告主的真實名稱、地址和有效聯繫方式的，消費者可以要求廣告經營者、廣告發佈者先行賠償。如果發佈廣告者無法提供廣告源基本信息，那因其廣告購買產品遭遇損失的朋友可以先向廣告發佈者索賠。

具體到轉發廣告的人來說，如果轉發的廣告是虛假廣告，給消費者造成了損失，轉發人也需要承擔相應的責任。根據《新廣告法》第五十五條規定，廣告發佈者如果發佈了虛假廣告，由工商行政管理部門沒收廣告費用並罰款，廣告費用無法計算或者明顯偏低的，處二十萬元以上一百萬元以下的罰款。後果嚴重的還須承擔刑事責任。

不收費用，也要承擔責任

按照新舊廣告法中的規定，「通過一定媒介和形式，直接或間接地介紹自己所推銷的商品或服務」，就是一種廣告的行為。如果轉發者並未收取紅包或其他費用，幫助他人發佈廣告信息，又是否屬於廣告呢？新廣告法已經刪除了舊廣告法中關於涉及「費用」的前提，因此，自然人無論是否收取了費用，都不影響其所發佈的信息是屬於廣告的性質。

朋友圈常見六大廣告

1.「演唱會門票免費送」：某公眾號稱拿到數百張某熱門演唱會門票，加粉絲並轉發就有機會獲贈。

2.「新店開業，加微信送千元手錶」：凡加某微信號，即可得到價值1080元正品手錶，配禮盒，支持驗貨，每天限量200個。

3.朋友圈拍賣：將一件商品拍幾張圖片，發佈在朋友圈。請好友出價競拍，到約定的拍賣時間截止，價高者得。

4.「曬鈔票求代理」：有人在微信朋友圈發佈信息，稱自己銷售某品牌洗髮水產品每月可賺很多錢，同時在朋友圈上發一些曬鈔票照片，吸引好友加盟做「代理」大批進貨。

5.「我家的XXX已經賣瘋了」：部分 「微商」在朋友圈曬出大量出貨圖片，並且自稱「已經賣斷貨」「賣瘋了」「就剩一個了」等等。

6.曬試吃試用：一些「微商」在朋友圈發佈自己拍攝的 「試吃試用小視頻」，並自己評價。

注意

新《廣告法》實施后，並不是說只要朋友圈轉發廣告就算違法，如果你轉發的廣告內容貨真價實，就沒問題。如果在朋友圈中看到虛假廣告，比如誇大某個醫療產品的功效，或者謊稱產品獲得了某項專利，遇到類似的情況都可以撥打12315向工商局舉報