新華社巴黎６月４日電（記者韓冰）法國能源管理巨頭威立雅全球高級執行副總裁兼亞洲區董事長雷吉斯·卡爾梅爾日前在接受新華社記者採訪時說，相信中國經濟將保持堅實增長，中國的綠色環保浪潮將給威立雅帶來更多機遇，中國市場前景令人充滿信心。

卡爾梅爾說，儘管中國經濟增速近年來相對放緩，但實際上仍會持續保持在較高水平，「沒有任何跡象表明在『十三五』期間中國經濟將出現滑坡，中國經濟的增長前景毋庸置疑。」

卡爾梅爾說，中國對環境保護的要求越來越高，中國「十三五」規劃更是對環境保護提出系統要求，這一方興未艾的綠色浪潮給威立雅帶來眾多機遇。從有毒或危險垃圾處理，到土壤清潔，再到水務管理，威立雅在中國發展的市場空間越來越大。

威立雅５月發佈的新聞公報顯示，自２００６年至今，威立雅在中國市場簽署多個訂單，合同金額總計８．６４億歐元。