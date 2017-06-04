印度成功試射一枚快速反應地對空導彈北京新浪網 (2017-06-04 20:12)
新華社新德里６月４日電（記者胡曉明）印度４日使用全天候履帶式底盤發射裝置成功試射一枚快速反應地對空導彈。
當地媒體援引軍方消息報導，這次試射是當天中午在東部奧利薩邦沿海錢迪普爾綜合試驗場進行的。試射是為驗證武器系統的各項參數，以提升印度防空作戰能力。
印度本月２日還在東部沿海地區成功試射一枚可攜帶核彈頭的「大地」－２型地對地短程彈道導彈。
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