北京穩步推進燃煤、機動車、區域協作等措施治理大氣北京新浪網 (2017-06-04 19:46)
新華社北京６月４日電（記者倪元錦）２０１７年是國務院「大氣十條」第一階段收官之年。記者４日從北京市環保局獲悉，２０１６年京津冀統一空氣重污染應急預警分級標準，北京市聚焦重點領域，落實清潔空氣行動計劃各項措施，超額完成全年減排措施任務。
北京市環保局環境監測處處長喬淑芳介紹，２０１６年，北京市燃煤總量壓減到１０００萬噸以內，提前一年完成國家下達的燃煤消耗總量壓減目標。全年共完成８４８８蒸噸燃煤鍋爐清潔能源改造，６６３個村散煤改為清潔能源，朝陽、海淀、丰台、石景山等４區城鎮地區７．５萬戶居民實現散煤清潔能源替代。
喬淑芳說，在機動車排污治理方面，２０１６年北京市共淘汰老舊機動車４４萬輛左右，４．３萬輛計程車更換三元催化器，７６００餘輛重型柴油車安裝壁流式顆粒捕集器（ＤＰＦ）。
此外，２０１６年，北京市還調整退出不符合首都功能定位的一般製造業與污染企業３３５家，完成４４７７家違法違規排污及生產經營行為企業清理整治，組織實施以氮氧化物和揮發性有機物高效治理為重點的第三批環保「百項技改」項目工程。
《２０１６年北京市環境狀況公報》日前發佈，二氧化硫、二氧化氮、ＰＭ２．５、ＰＭ１０的年平均濃度值分別為１０微克／立方米、４８微克／立方米、７３微克／立方米和９２微克／立方米，比２０１５年分別下降２８．６％、４．０％、９．９％和９．８％。
「ＰＭ２．５年平均濃度下降９．９％，是北京市自２０１３年正式監測並公佈ＰＭ２．５數據以來，改善幅度和力度最大的一年。」北京市環保局大氣環境管理處處長李翔說，北京市大氣環境質量在過去１０多年持續改善，得益於自身減排，也得益於京津冀及周邊地區的區域協作。
２０１６年，京津冀率先統一空氣重污染應急預警分級標準，預報預警機制進一步健全。在深化「結對合作治污」機制方面，北京市共投入５．０２億元資金支持保定、廊坊兩市開展小型燃煤鍋爐淘汰和大型燃煤鍋爐治理。
據介紹，２０１６年，北京市環保執法部門共立案處罰環境違法行為１３１２７起，處罰金額１５０９９萬元，查處重大環境違法案件３４９起。
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