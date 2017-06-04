來源：微信公眾號 XYSTRATEGY

作者 王德倫 張啟堯

投資要點

展望：多重因素有利風險偏好回暖，短期反彈窗口逐步接近

——多重因素有利風險偏好回暖，短期反彈窗口逐步接近。1、IPO降速對市場情緒有正面推動。上周五下發的批文數量降至4家，籌資總額也大幅下降，減少了市場的資金壓力，對此前連續下跌的次新股板塊也是利好。2、減持新規短期有利風險偏好回暖。證監會發佈減持新規后，減持對市場的集中衝擊將被減弱，平滑了籌碼供給壓力，尤其是對此前受影響較大的中小創板塊。3、市場對6月流動性預期悲觀，或存預期差。由於跨季、MPA考核、大量MLF到期以及聯儲加息等因素，此前市場對6月流動性預期一致悲觀，當靴子落地、預期到達低點后或迎來情緒修復。4、6月事件性因素集中，6月12日銀行自查上報、6月15日加息決議、6月21日MSCI公佈納入結果，一系列事件雖然結果未定，但在當前萎靡的市場情緒下，其正向推動力更強。綜上，我們認為風險偏好將逐步回暖，反彈窗口逐步接近。

——操作上，從博弈角度可擇機參與前期跌幅較深的次新股，配置上重點關注「真成長」。1、短期若反彈窗口開啟，則次新股可能彈性較大：一方面此類股票直接受益於IPO降速與減持新規，另一方面經過劇烈調整后短期反彈動力更強。因此可擇機參與博弈。2、配置上重點關注「真成長」。我們6月月報《「成長股」進入大分化時代》中已經闡述，成長股中的優勝劣汰將加速，當前有穩定內生增長、估值已調整至合理區間的優質白馬已經具備了配置價值，建議在成長股中精選並重點關注這些「真成長」。

——中長期，金融監管影響仍未消除，資產荒的謝幕將導致調整延續。1、金融監管的長期影響將導致銀行、保險這些絕對收益機構對股市配置力量的減弱，負債端驅動資產端的配置模式終結，「資產荒」將謝幕。未來一段時間仍是金融監管密集期，對股市將有持續調整的壓力（詳見我們5月23日深度報告《資產荒的謝幕與調整的延續》）。2、經濟增長和流動性兩面承壓。經濟「前高后低」的節奏將被逐步確認；金融監管仍在半途，將繼續制約流動性甚至影響實體，經濟和流動性的雙重壓力下，中期市場調整仍將延續。

投資策略：關注「真成長」，金融+白馬相對價值仍存

——短期內多重因素有利風險偏好回暖，短期反彈動力正在積聚。重點關注成長股中具備穩定內生增長、估值已調整至合理區間的「真成長」。

——紅旗招展，政策引領：大金融板塊中首推券商板塊（估值優勢疊加監管收緊至相對極限）。5月推薦大銀行（五大行）和保險（四大保險）繼續受益於金融業「供給側改革」。

——白馬孕育、績優價值：繼續看好消費白馬（醫藥消費、品牌家電&家居、品牌白酒、品牌零售），技術白馬（消費電子）。

——黑馬反轉、供需改善：螺紋鋼、航空和機場、電解鋁和氫氧化鋰、耐材。

主題投資：油氣改革（油氣改革文件出台）、混改（國電南瑞資產重組方案落地，混改進程有望加速）、地方國改（山西、天津、雲南等地預期差較大）以及京津冀3.0（風險偏好修復下關注雄安板塊新一輪行情）。

回顧：《布局「吃飯」行情》《平衡木上的舞蹈》《貨幣環境邊際轉緊是制約市場的關鍵變數》《創業板的三個認知偏差》《春節別忘「搶紅包」》《金融監管成為下個階段主要矛盾》

——2016年半年度策略《布局「吃飯」行情》（20160615）：6月風險點多，風險釋放后布局，7、8月「吃飯」行情，邊際思維佔上風。經濟L型不悲觀，中報或超預期；政策「蜜月期」，環境相對2Q溫和；改革預期（供給側改革）逐步明朗修復風險偏好；大類資產配置角度A股相對吸引力提升；還有G20（國際經濟金融合作或有突破），深港通等重要事件性因素。

——20160626《英國脫歐讓「6月布局，7、8月吃飯」更香》、《英國脫歐對A股影響總體偏正面》：我們認為英國脫歐對中國所帶來的「利空」主要是情緒和心理上的，短期影響風險偏好，而其帶來的「利好」是實實在在、方方面面的，無論是長期資產吸引力的增加、人民幣國際地位的相對提升，還是短期央行邊際放鬆對沖、聯儲加息概率下降；不僅在經濟金融方面，還會在國際政治與地緣政治上提升我們的地位，這對於我們中長期經濟、金融、貿易的好處是更加深遠的。

——2017年年度策略《平衡木上的舞蹈》（20161201）：節奏上年初要當心、需要立足防守反擊。貨幣環境邊際轉緊是主要制約因素，需要警惕通脹預期、匯率、海外利率、金融去槓桿四重製約。上半年對經濟復甦的樂觀預期將逐步消退。之後伴隨「十九大」效應增強、寬鬆預期再起，市場有望重新迎來機會。

——201601204《貨幣環境邊際轉緊是制約市場的關鍵變數》：國內貨幣環境邊際轉緊將是未來一段時間制約市場的主要矛盾。1、通脹預期直接約束貨幣政策。2、特朗普上台後若對中國進行貿易施壓，倒逼匯率堅挺，將進一步制約貨幣政策空間。3、美國利率上行倒逼中國無風險利率抬升。4、金融去槓桿的持續影響。5、當前股市流動性也面臨集中解禁的減持壓力和企業資金集中回賬的窗口期。

——20170115《創業板的三個認知偏差》：市場對創業板仍有三個明顯的認知偏差：1、很多投資者認為創業板的倉位結構和籌碼分佈已明顯改善，但事實上出清難度仍然很大，甚至還是堰塞湖。2、年報一季報或是「雷區」，但市場仍未充分警惕業績不達預期的風險和影響力。3、新股供給量快速增加，降低了成長股籌碼稀缺性，擠壓其估值水平。三個偏差逐步修正的過程中，創業板或面臨進一步調整。

——20170122《春節別忘「搶紅包」》：春節前後A股或迎來「紅包行情」。年初的調整后，投資者情緒也由樂觀亢奮轉向謹慎。因此，春節前後市場縮量止跌，市場情緒恢復平穩后，短期可能迎來「紅包行情」。

——20170416《金融監管成為下個階段主要矛盾》：年度策略《平衡木上的舞蹈》中，我們即認為金融去槓桿是影響今年宏觀流動性及股市的重要因素。後續金融去槓桿的影響將繼續發酵，在當前金融監管已成為市場主要矛盾的前提下，我們對股市保持謹慎。

展望：多重因素有利風險偏好回暖，短期窗口逐步接近

1．多重因素有利風險偏好回暖，短期反彈窗口逐步接近。1、IPO降速對市場情緒有正面推動。上周五下發的批文數量降至4家，籌資總額也大幅下降，減少了市場的資金壓力，對此前連續下跌的次新股板塊也是利好。2、減持新規短期有利風險偏好回暖。證監會發佈減持新規后，減持對市場的集中衝擊將被減弱，平滑了籌碼供給壓力，尤其是對此前受影響較大的中小創板塊。3、市場對6月流動性預期悲觀，或存預期差。由於跨季、MPA考核、大量MLF到期以及聯儲加息等因素，此前市場對6月流動性預期一致悲觀，當靴子落地、預期到達低點后或迎來情緒修復。4、6月事件性因素集中，6月12日銀行自查上報、6月15日加息決議、6月21日MSCI公佈納入結果，一系列事件雖然結果未定，但在當前萎靡的市場情緒下，其正向推動力更強。綜上，我們認為風險偏好將逐步回暖，反彈窗口逐步接近。

2．操作上，從博弈角度可擇機參與前期跌幅較深的次新股，配置上重點關注「真成長」。1、短期若反彈窗口開啟，則次新股可能彈性較大：一方面此類股票直接受益於IPO降速與減持新規，另一方面經過劇烈調整后短期反彈動力更強。因此可擇機參與博弈。2、配置上重點關注「真成長」。我們6月月報《「成長股」進入大分化時代》中已經闡述，成長股中的優勝劣汰將加速，當前有穩定內生增長、估值已調整至合理區間的優質白馬已經具備了配置價值，建議在成長股中精選並重點關注這些「真成長」。

3．中長期，金融監管影響仍未消除，資產荒的謝幕將導致調整延續。1、金融監管的長期影響將導致銀行、保險這些絕對收益機構對股市配置力量的減弱，負債端驅動資產端的配置模式終結，「資產荒」將謝幕。未來一段時間仍是金融監管密集期，對股市將有持續調整的壓力（詳見我們5月23日深度報告《資產荒的謝幕與調整的延續》）。2、經濟增長和流動性兩面承壓。經濟「前高后低」的節奏將被逐步確認；金融監管仍在半途，將繼續制約流動性甚至影響實體，經濟和流動性的雙重壓力下，中期市場調整仍將延續。

投資策略：關注「真成長」，金融+白馬相對價值仍存

短期內多重因素有利風險偏好回暖，短期反彈動力正在積聚。重點關注成長股中具備穩定內生增長、估值已調整至合理區間的「真成長」。

紅旗招展，政策引領：大金融板塊中首推券商板塊（估值優勢疊加監管收緊至相對極限）。5月推薦大銀行（五大行）和保險（四大保險）繼續受益於金融業「供給側改革」。

白馬孕育、績優價值：強監管+外資流入+內資抱團，內生增長穩定、現金流充裕的成熟期價值股的相對收益仍在。看好消費白馬（醫藥消費、品牌家電&家居、品牌白酒、品牌零售），技術白馬（消費電子）。

黑馬反轉、供需改善：螺紋鋼、航空和機場、電解鋁和氫氧化鋰、耐材。

紅旗招展，政策引領

大金融板塊中首推券商板塊：5月月報中推薦受益於金融供給側改革的大型銀行和大保險，全月取得很好的漲幅。在大金融板塊繼續尋找估值窪地，推薦券商板塊。同為非銀行業，保險經過5月的大幅上漲，其估值逼近2010年以來的均值，券商估值仍在（均值-一倍標準差）附近，在當前市場尋找估值窪地的過程中，券商行業有望出現估值修復。疊加券商去通道業務的監管落地，券商正逐步回歸主動管理的本源，回顧本輪金融去槓桿過程中，券商監管是最早進行，也是幾近最嚴厲的，當前已收縮至相對極限的位置。

大銀行和保險估值有望繼續修復，上漲空間收窄：5月月報首推大型行（五大行）和大保險，不少投資者近期諮詢為何在銀行理財和保險監管趨嚴的情況下反而看好大銀行和大保險？我們重申下邏輯：監管趨嚴下的金融業類似去年轟轟烈烈的周期品供給側改革，過去幾年槓桿激進的小企業在去槓桿趨勢下業務量下降，行業格局優化過程中，穩健的龍頭股有望不斷受益，估值得到修復。當前時點我們認為大銀行和保險的估值空間有望繼續修復，空間有限。

大銀行：短期銀行理財對於銀行影響偏負面，但從基本面上銀行趨穩，凈息差預期不再繼續下降、不良率在經濟基本面的復甦下企穩等當前對於大銀行的邊際改善更加強，其次，銀行理財等監管趨嚴的情況下，大銀行相比小銀行資產端更為安全。

大保險：保費收入高增長，具備消費屬性，當前估值屬於歷史較低點，且上市公司均為行業龍頭，在行業格局優化的環境中有望得到估值溢價。

白馬孕育、績優成長：

端午假期前證監會和滬深交易所出台減持新規。最直接的影響是減持趨嚴下減持規模進一步縮小，有利於中短期市場的穩定。延伸來看其他股東減持公司首次公開發行前股份、上市公司非公開發行股份的行為納入監管，PE參與PRE-IPO熱情下降，定增項目發行難度進一步提升，上市公司通過融資進行內延和外延發展的動力均進一步減弱。因此更加利於內生增長穩定、現金流充裕的成熟期價值股的投資機會，其中行業龍頭盈利性更加確認、股息率更高，更具備投資價值。劉主席上台後政策監管明確，一方面再融資、併購重組政策收緊，另一方面鼓勵現金分紅等。

陸港通作為增量資金，其行為正逐步帶領A股從過去數年的「炒小、炒新、炒炫、炒妖」的習慣，逐步轉向關注基本面研究、關注真實的盈利、關注行業龍頭公司，白馬龍頭的價值重估已成為今年A股應關注的最大事件！

當前白馬價值股在監管和外資資金雙驅動下，引領本土資金的遷徙，類似2013年的創業板！2013年A股市場同樣出現冰火兩重天的情況，整體市場存量資金博弈，在政策導向上，IPO暫停、併購重組如火如荼，新興成長股稀缺溢價抬升，2013年全部A股上漲5%，創業板指上漲83%。當前時點，在政策和資金導向未發生實質變化前，白馬消費價值股的資金遷徙有望持續，尤其龍頭價值，看好子行業消費白馬（醫藥消費、品牌家電&家居、品牌白酒、品牌零售），技術白馬（消費電子）。

黑馬反轉、供需改善

根據中觀數據景氣度觀察（詳見興業策略《中觀行業景氣度周度跟蹤》系列報告）和興業行業分析師的推薦，推薦關注品種包括螺紋鋼、航空和機場、電解鋁和氫氧化鋰、耐材。

螺紋鋼：5月以來螺紋鋼噸鋼毛利水平持續上行，明顯好於一季度水平，二季度長材企業的盈利水平可以期待。螺紋鋼庫存目前已經低於去年同期水平，逼近歷史低位，供給側改革下帶來的供需格局改善有望助力鋼價迎來一波反彈。至於下半年地產調控帶來的需求影響，從期貨貼水程度來看悲觀預期已經深度price in。供給層面，若採暖季京津冀地區鋼鐵產能限產50%有望對鋼鐵供給造成10%以上的收縮，也可以對沖需求下行帶來的負面影響。另外，鐵礦石基本面較差，成本端鐵礦石價格向下彈性高於向上彈性，疊加工業企業去槓桿、鋼企資產負債表的修復的需要，我們認為鋼鐵企業整體盈利水平全年可期。

交運（航空、機場）：航空板塊在16Q4、17Q1經營利潤大幅下滑以及機場提價等利空釋放后，隨著票價的企穩、對旺季預期的增強以及油價下跌，預計在二季度將有修復性行情；機場是硬資產，供給具備天然壟斷性，機場收費提升和免稅重新招標是機場流量變現的重要體現，隨著流量增長樞紐機場價值空間依然很大。

電解鋁和氫氧化鋰： 電解鋁價格上漲與供給側去產能預期有一定關係，加之國外鋁業巨頭欲在G20會議上就中國鋁行業聯合施壓，國內電解鋁供給側改革勢在必行，國家發改委已召開電解鋁去產能會議。氫氧化鋰，今年全球新能源汽車將會有亮眼表現，鈷、鋰消費或將超預期，而供給彈性則非常有限，特別是氫氧化鋰在高鎳化趨勢中將迎來供不應求。

建材（耐材）：底部復甦且具備持續性，海外龍頭財報顯示經營已好轉，國內企業瑞泰科技第四季度收入增長已轉正，且毛利率環比提升，行業底部向上信號明確。

主題投資：把握「政策」+「事件」兩大核心驅動

主題方面，2017年5月21日，《關於深化石油天然氣體制改革的若干意見》出台，市場環境與國企改革大背景下，油氣體制改革推出正逢其時。市場關注3年之久的國電南瑞資產重組方案於近期落地，混改進程有望加速，建議關注混改相關機會。地方國改方面，我們建議關注山西、天津、雲南等存在較大預期差的地區。我們自2月起已重點提示了京津冀一體化下產業轉移和交運、環保一體化帶來的投資機會，近期雄安板塊出現調整，短期內市場將進入風險偏好修復的時間窗口，我們建議可布局新一輪「京津冀3.0」行情。

油氣體制改革

2017年5月21日，《關於深化石油天然氣體制改革的若干意見》出台。當前整個國際油價處於相對低位，波動比較平穩，同時國內CPI和PPI處於相對合理水平，相關市場主體對價格運行風險可控度較高，良好的市場環境為油氣改革創造了條件。同時國企改革步調加快，油氣改革在這樣的大背景下推出正逢其時。

油氣體制改革意見中涉及的油氣勘探開採、管網獨立、國有油氣企業改革等均包含混改的元素，體制改革為混改掃清體制上的障礙，混改又反過來促進油氣體制的改革，形成相融相通、相互促進的雙動力推進改革。油氣改革涉及到油氣勘查開採、進出口管理、管網運營、生產加工、產品定價體制改革和國有油氣企業改革等八個方面。

油氣改革一直以來的總體思路是「管住中間、放開兩頭」。下游端包括煉化、石油工程建設和裝備、油氣銷售公司在內的非核心業務相對獨立，改革阻力小見效快，中石油和中石化均在近年都已進行了一系列改革動作；上游端涉及到油氣資源勘探開採，是此次油氣改革的核心內容之一，，目前主要針對勘探權進行改革，開採權可能引入民資；中游管網獨立是必然趨勢，未來要以管網第三方公平準入改革為突破口，按財務獨立—業務獨立—產權獨立三步走的戰略。建議關注：1）煉化行業整合預期：大慶華科、上海石化；2）油服：中油工程、石化油服、石化機械；3）油氣銷售端：泰山石油；4）管網獨立：金洲管道。

混改

5月16日晚間，國電南瑞發佈重組預案，擬通過發行股份及支付現金方式向控股股東南瑞集團收購總價約為265億元的標的資產，市場期待3年之久的方案終於迎來落地。我們認為此次南瑞集團及國網電科院核心業務資產的整體上市是央企在七大壟斷領域賣出混改的重要一步，混改進程或將迎來整體加速。

4月13日，國家發改委政策研究室主任兼新聞發言人嚴鵬程表示，混改第二批試點9家企業已正式上報試點方案，擬近期批複實施，預計年內將取得階段性進展，第三批試點的遴選工作已經著手啟動。前兩批19家試點企業，涉及配售電、電力裝備、高速鐵路、鐵路裝備、航空物流、民航信息服務、基礎電信、國防軍工、重要商品、金融等重點領域，特別是國防軍工領域較多，有七家企業。建議關注中國船舶、中船防務、航天動力以及航天電子、三峽水利、鐵龍物流、中國國航、蘭太實業等。

地方國改（山西&天津）

山西國改「序幕」已起，三維度尋受益標的。山西國企特點鮮明，改革空間大：1、證券化率低，資產注入空間廣；2、破「一煤獨大」之迷局，多元化發展是關鍵；3、國資一股獨大，混改步伐或加快；4、資產高負債，煤企「去槓桿」成看點。2017年1月，曾任海南農墾集團黨委書記、推進農墾集團改革的山西副省長王一新兼任省國資委黨委書記，他明確表示國資國企改革將是今年山西省第一重大任務。山西省委書記駱惠寧也指出，山西國改已經到了「非改不可、不徹底改不行、不抓緊改不行」的歷史關口，不能再錯過窗口期。

山西國企改革已進入加速階段，我們將從三個維度梳理國改的投資機會： 1）受益於資產證券化提高：通過集團公司的「主營業務、資產、負債率、營收、利潤」作為指標，篩選出集團內有望注入上市平台的優質資產，建議關注：通寶能源、潞安環能、陽煤化工、大同煤業、山西汾酒。2）潛在殼資源：近年持續虧損的上市平台或成為優質的殼資源，重點關注：山西三維、太化股份。3）存債轉股預期：債轉股主要針對重資產高負債企業，重點關注資產負債率超過80%且財務費用佔比較高的：山煤國際、太原重工、陽煤化工、漳澤電力。

天津國企證券化提速，兩大方向衝鋒國改行情。天津國企中擁有上市平台的11家集團2015年末的平均資產證券化率約15%，與「到2017年底，經營性國有資產證券化率超過40%」的目標相距甚遠。天津國資委明確指出，除重要公共服務類企業保持絕對控股和優勢支柱產業保持相對控股外，其餘國有股權全部放開。

天津國企證券化提速，兩大方向衝鋒國改行情。天津國企中擁有上市平台的11家集團2015年末的平均資產證券化率約15%，與「到2017年底，經營性國有資產證券化率超過40%」的目標相距甚遠。天津國資委明確指出，除重要公共服務類企業保持絕對控股和優勢支柱產業保持相對控股外，其餘國有股權全部放開。天津國資上市平台中，幾乎均為競爭類企業且國資佔比較高，存在較大混改空間。我們認為2017年底經營性國企資產證券化率超過40%的目標，迫使國資證券化進程在今年進入衝刺期，兩類標的或將從中受益：1）提升資產證券化率，具備資產整合性重組預期：集團協助進行資源整合，建議關注：中新葯業、天葯股份、天津港、浩物股份；2）潛在殼資源：持續虧損的企業，可能被作為殼資源，可以關注：濱海能源、天津普林、津勸業。

京津冀3.0：

興業策略是市場上最早最堅定推薦京津冀一體化機會的團隊，此前連續發佈多篇「京津冀協同發展三周年系列報告」持續重點推薦京津冀投資機會。京津冀協同發展在京津冀一體化上升為國家戰略三周年的2017年加快推進，我們在2017年2月19日和20日連發兩篇《京津冀協同發展三周年系列報告》——《京津冀產業協同發展，交通一體化先行》和《全方位解讀京津冀治霾升級帶來的投資機會》重點推薦京津冀投資機會。

4月以來的市場連續下跌后，市場風險偏好受到顯著打壓，雄安板塊出現調整。目前，我們認為短期內市場將進入風險偏好修復的時間窗口，前期熱點板塊存在交易機會，建議可布局第二輪「京津冀3.0」行情。建議投資者繼續重視我們在2月20日報告《京津冀產業協同發展，交通一體化先行》中提出的地產、建材、鋼鐵、交運投資機會，尤其是產業轉移帶來的地產股的投資機會。

環保一體化：雄安新區設立將更加宜居環保，當地清潔能源、環境檢測、相關水處理企業均明顯收益。重點推薦百川能源、天壕環境、新天綠色能源（港股）、梅安森、先河環保等。

產業轉移：地產股：京津冀一體化提出加快產業對接，推動各種要素按照市場規律在區域內自由流動和優化配置。近年來，河北和天津的房地產開發的上漲勢頭明顯。建議重點關注華夏幸福、榮盛發展、北京城建、京漢股份等。

交運一體化：基建和交運：京津冀交通運輸的發展首先建設上將帶動當地建材、鋼鐵等基建行業的發展，重點關注冀東水泥和金隅股份、河鋼股份等；其次，更加合理的交通運輸規劃將有利於當地的港口機場的發展，重點關注天津港、唐山港、首都機場（港股）等。

興業研究每周重點推薦股票池

本周組合，調入立昂技術和華東醫藥，調出中國化學和特變電工．

本周A股市場回顧

A股資金面跟蹤

A股盈利和估值

海外市場跟蹤

