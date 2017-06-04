新華社石家莊６月４日電（記者鞏志宏）為儘快改善大氣環境質量，河北省提出，將從今年起實施工業污染源全面達標排放計劃。今年，全省排放污染物煙囪超過４５米的高架源、鋼鐵企業排污設施實現自動監控全覆蓋，現已實現自動監控的７７９家重點單位實現穩定達標排放。到２０２０年，通過實施達標排放行動，河北將實現全省工業企業主要污染物排放量下降１５％以上。

記者從河北省政府了解到，目前河北已經開展對鋼鐵、煤炭、火電、水泥、造紙、印染、焦化、玻璃、製藥、製革、污水處理廠、垃圾焚燒廠等１２個重點行業企業數量分佈、污染防治設施運行等情況展開摸底調查，切實掌握超標排放企業清單，建立環境監管台賬。

河北將逐步實現全省工業污染源自動監控全覆蓋。今年，河北將督促鋼鐵等１２個行業企業安裝和運行污染源自動監控設備，並與省市縣級污染源自動監控管理系統聯網。同時，將通過實施工業企業治污設施電路改造工程，分階段實現企業污染物防治設施分表計電，對企業污染處理設施運行情況進行全過程監管。

同時，今年年底前，河北將全面整合各類環境管理信息平台，實現環境監管信息共享。河北提出，將通過多部門配合，依法依規對違法排污單位及其法人、主要負責人等實施限制市場准入、停止優惠政策、限制考核表彰等聯合懲戒措施，並在媒體及政府網站上公開信息。