我國科研人員將力爭摸清中國積雪特性及其分佈「家底」北京新浪網 (2017-06-04 19:49)
新華社蘭州６月４日電（記者張文靜）由科技部支持的「中國積雪特性及分佈調查」項目４日在此間啟動。該項目將通過對中國積雪特性及其分佈調查，建立統一、規範的積雪特性數據集和時空動態變化資料庫，旨在為冰凍圈與氣候變化研究、水資源評估、積雪災害監測和預警提供基礎數據。
該項目負責人、中科院西北研究院研究員王建介紹，根據項目要求，科研人員將通過對包括東北、西北、青藏高原和不同高山地區等在內的中國典型積雪區積雪特性地面調查和時空分佈特性遙感調查，制定中國積雪野外觀測規範，獲取中國典型積雪區積雪特性地面綜合調查數據集以及１９８０年以來中國積雪空間分佈及其變化數據。在此基礎上，科研人員還將建立中國積雪特性調查綜合資料庫並實現共享，開展中國積雪類型劃分，編製新的中國積雪類型圖和系列專題圖集，滿足氣候變化研究、水資源評估和防災減災的基礎數據需求。
中國林業科學研究院資源信息研究所研究員李增元表示，通過對中國積雪特性及分佈調查，建立統一、規範的積雪特性數據集和時空動態變化資料庫，能夠為冰凍圈與氣候變化研究、水資源評估、積雪災害監測和預警提供基礎數據。
據介紹，該項目團隊以中科院西北研究院為核心，匯聚了國內開展積雪研究和應用的１２家主要科研院所、高校和機構，擁有專業的積雪觀測、研究與行業應用隊伍，具備一定規模的積雪監測網路，涵蓋了我國的典型積雪區。近１０年來，他們已組織開展多次積雪地面及遙感綜合觀測試驗，完成多個與本項目有關的國家級科研項目。
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