中航證券：不要忽視政策優化對股市的作用力量

不要忽視政策優化對股市的作用力量，因為監管部門政策本身就是維護股票市場正常運行的內在邏輯的重要組成部分。這裏所強調的重視政策對股市的作用力量，不等同於利用行政手段對市場進行簡單的干預，而是在市場出現劇烈波動時，政策的再次優化將使得市場能夠重新回歸理性。

中信策略：利率上行仍是A股中期主要矛盾 堅持價值為本

6月投資者的風險偏好依然較低，但政策的風險偏好可能更低。一方面，監管本身要避免「處置風險的風險」；另一方面，6月事件較多，政策提前準備，留有餘力很重要；另外，7月1日是香港回歸20周年紀念，事件性的維穩訴求並不低。維穩是6月政策的主旋律。

任澤平：全球經濟和股市紛紛走強 A股走出獨立行情

在全球經濟和股市紛紛走強的背景下，中國經濟和A股走出「獨立行情」，值得反思，可能的原因是過去過於依賴貨幣刺激和金融加槓桿而結構性改革遲緩。這一輪金融去槓桿是對過去6年的總清算還是一次逆周期調控？

海通策略：業績為王風格不變 近期開啟多頭思維重視國改主題

震蕩市年份一般兩波機會，6月資金緊張的市場反覆期是布局時機，之後中報數據確認盈利保持較高增長、改革推進，市場環境有望改善。再次開啟多頭思維，業績為王的中期風格不變，短期兼顧市場面因素，持有消費白馬和金融，重視國改主題、超跌的真成長。

興證策略：反彈窗口接近 但調整趨勢不改

多重因素有利風險偏好回暖，短期反彈窗口逐步接近。1、IPO降速對市場情緒有正面推動。上周五下發的批文數量降至4家，籌資總額也大幅下降，減少了市場的資金壓力，對此前連續下跌的次新股板塊也是利好。