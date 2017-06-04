中新經緯客戶端6月4日電(要雪梅)「現在的監管趨嚴，是對上一輪金融創新放鬆監管的正常彌補和糾正。目前還不是最嚴的監管。」 6月4日，2017清華五道口全球金融論壇期間，中國社科院金融政策研究中心主任何海峰在接受中新經緯客戶端(微信公眾號：jwview)專訪時做出上述表示。

圖：中國社科院金融政策研究中心主任何海峰 中新經緯 要雪梅攝

圖：中國社科院金融政策研究中心主任何海峰 中新經緯 要雪梅攝

何海峰說，創新是在前面的，監管是被動跟上的。只是過去大家不太受監管，現在突然受到一些監管、有這麼多規則，不適應。主要是因為我們的創新增多了，而監管相對滯后，並不是監管過多了。

「監管和金融創新是分不開的，中國最大的金融創新是金融改革。既涉及到行業機構的改革，也涉及到具體產品業務的創新。」何海峰認為，就中國金融創新來說，既存在總體不足，但是也在某些局部、某些範圍內有創新的不規範和過度的問題。這樣就勢必會引起一些系統交叉性的風險。

何海峰在接受中新經緯客戶端(微信公眾號：jwview)專訪時多次強調，創新和監管首先要明確一個目的：只有當金融非常穩定的情況下，才能為經濟提供更好的支持服務。因此，防風險、始終追求穩定是最重要的基調。

他進一步說道，在過去分業經營分業監管的情況下，有不少具體的金融機構做了產品和業務創新，包括開發了跨部門的產品，這些產品從業務層面解決了一些現實問題，但是也帶了一些隱患。比如，金融風險的問題。

那麼，未來哪些活動還有可能會納入宏觀審慎監管的領域？「我認為是越來越多創新的、跨界的、非正規的金融活動。」同時，何海峰還說道，監管方面或將轉向功能性監管、行為監管上來。

與此同時，何海峰還提示說，我們的貨幣政策還是會保持穩健中性。同時也應注意到，隨著美聯儲加息等相關外部環境的變化，也不排除會採取有中國特色的相應的微調措施。比如，如果特朗普的一系列政策通過並得到實施的話，對中國的影響還是非常大的。(中新經緯App)

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