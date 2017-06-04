新華社呼和浩特６月４日電 題：內蒙古：天更藍水更清空氣更清新

新華社記者王靖

內蒙古是我國北方重要生態安全屏障。近年來，內蒙古把生態環境保護擺在更加突出的位置，堅決打好污染防治攻堅戰，大氣、水、土壤、輻射污染防治各主要指標都有明顯改善，美麗內蒙古建設取得顯著成效。

ＰＭ２．５等指標齊下降

回看近年內蒙古的污染防治和環境保護工作，天更藍、水更清、空氣更清新是最直觀的成績。內蒙古環境保護廳廳長王軍朴介紹，目前內蒙古環境質量指標達到國家考核要求。２０１６年１２個盟市ＰＭ２．５、ＰＭ１０和二氧化硫年均濃度同比分別下降１４．６％、１２．５％和１７．９％。此外，２０１６年內蒙古４項減排指標超額完成年度任務，二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量、氨氮排放總量同比紛紛下降。

這些統計數據看似乏味，但小數點后的數字每上升一位，老百姓的獲得感就越明顯，政府及環保部門則需要付出百倍的努力。在大氣污染防治方面，僅過去一年，環保部門嚴盯５５台總裝機２４８６萬千瓦火電機組完成超低排放改造，淘汰了燃煤鍋爐１３９０台，淘汰黃標車和老舊車１２．０９萬輛……在落實重點防治任務的同時，內蒙古還狠抓重點區域治理，過去空氣質量較差地區如今有了較大改善。

「現在的空氣不是變好了，是變得太好了。１０年前，煤煙漫天，白衣服穿一兩天就臟成不像樣，鼻孔里都是黑泥。現在這些問題都解決了。」烏海市市民包泓宇滿意地說。烏海市因煤而興，素有「烏金之海」之稱。但因為曾經片面發展煤炭相關產業，而導致烏海市及周邊環境較差。近年，烏海市狠抓污染防治工作，僅去年就完成１１６０個整治項目，在矸石自燃、礦區渣土、原煤散燒等方面取得積極進展。去年，烏海市空氣質量達標天數比例同比提高１１．２個百分點，空氣質量大幅提升。

岱海等湖泊起死回生

在水污染防治方面，內蒙古全面落實「水十條」重點任務，開展污水處理廠提標改造和「十大行業」專項整治，過去一年完成水污染治理項目２１６個。此外，內蒙古不斷強化飲用水水源環境保護，如今全區４２個地級以上城市集中式飲用水水源地水質優良比例達８９．２％。此外，內蒙古還持續加大重點湖泊綜合治理力度，對呼倫湖、烏梁素海、岱海等湖泊進行了外源治理、內源修復和生態補水等工作，成效顯著。

在烏蘭察布市，記者看到永興湖補水出來的一條清澈見底的蜿蜒小河緩緩匯入岱海。在大土台揚水站，曾經用岱海水提供周邊８０００畝水澆地的抽水設施已全部拆除，閘門頂部用電焊進行了徹底封死。２年來，環保等部門通過對６萬畝耕地實施退耕還濕、還林（草）工程，疏浚１６條河道，異地調水等措施，目前岱海治理效果初步顯現。

土壤、輻射污染防治紮實開展

在土壤污染防治和輻射污染防治方面，各項工作也在有序推進。目前，內蒙古土壤環境質量良好，無重度污染土壤。內蒙古完成國控土壤風險點位布設工作，在飲用水源地、污染行業企業周邊等８類場地布設監測點位６９６個。內蒙古對３７個國控點、４３８個區控點定期開展輻射環境監測，並整改違法問題和風險隱患５００多個，全區輻射環境質量也保持良好。

天更藍、水更清、空氣更清新，內蒙古環保工作取得的成績是長管長嚴的結果。僅２０１６年，內蒙古共查處環境違法案件３０６５件，罰款２．６７億元，分別是上年的２．２倍和３．３倍。王軍朴說，日後內蒙古將堅持「督政」與「查企」並重，嚴懲違法和規範執法並舉，繼續保持環境執法高壓態勢，推動環境守法成為常態。