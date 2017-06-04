第十位法籍太空人返地球 重新適應重力中央社 (2017-06-04 17:50)
佩斯凱是第10位進入太空的法國人，他從國際太空站安然返回地球後，須先接受連串醫學檢測，等待身體重新適應地球上的重力，才能回家。（截自佩斯凱推特）中央社記者曾依璇巴黎傳真 106年6月4日
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