第十位法籍太空人返地球 乳酪先解饞中央社 (2017-06-04 17:22)
（中央社記者曾依璇巴黎4日專電）39歲的佩斯凱是第10位進入太空的法國人，他日前從國際太空站安然返回地球，須接受連串醫學檢測，暫時無法回到法國的家，只能在歐洲太空總署先以乳酪解饞。
上次有法國人進入太空已是2002年，時隔近15年才又出現法籍太空人，法國媒體相當關注佩斯凱（ThomasPesquet）在國際太空站（ISS）的一舉一動。
他結束196天的任務後，於2日下午降落在哈薩克，他形容降落時的衝擊像是「一場小車禍」。
從媒體照片中可以看到，他落地後數分鐘，臉上掛著微笑與總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，顯示他的情況良好。
他昨天於推特（Twitter）上傳照片，臉上帶著些許鬍渣，手上拿著一盒乳酪，說「感謝歐洲太空總署（ESA）同仁給我準備的驚喜」。
佩斯凱也許想念家鄉味，但他暫時還無法回到法國享用在地料理。
「費加洛報」（Le Figaro）報導，佩斯凱經過半年的無重力生活後，必須先到德國科隆（Cologne）的歐洲太空人中心接受數日的醫學監控，還要接受各種後續測試，包括尿液、血液、核磁共振、肌肉組織檢查等。
在太空的無重力環境中，人會失去一些肌肉和骨骼量，尤其是在腿部，且脊椎因放鬆而稍微拉長，使得佩斯凱在太空站上長高兩公分；在太空時，心臟也不像在地球上搏動那麼強烈。
因此，報導提到，當佩斯凱回到地球，心臟需要重新適應在重力下搏動，他可能會感到輕微呼吸困難，重新承受重量的脊椎會造成背痛，他也會恢復原本身高；甚至視力也可能下降，但原因還不明確，可能與顱內壓力升高有關。
佩斯凱需要數天到數週時間才能找回身體的平衡和協調感，在適應期間、通過測試前，他不能開車，也不能騎單車。1060604
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