紀錄老兵鄉愁 河北臺北登紐約中央社 (2017-06-04 17:30)
李念修花了15年拍攝、紀錄的紀錄片「河北臺北」，4日（當地時間）在紐約放映，描述60年老兵「老李」一條回不去的路。（李念修提供）中央社記者黃兆平紐約傳真 106年6月4日
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