（中央社記者鄭景雯台北4日電）歌手田馥甄「如果PLUS」巡迴演唱會最終站在9月2日、3日在高雄開唱，今天中午演唱會門票開賣，30分鐘2場共2.2萬張門票全數售罄。



田馥甄6月2日至4日在高雄演出舞台劇「小夜曲」，田馥甄自爆，「第一場依然緊張爆表，出場時，腦筋竟然一片空白」，今天下午演出結束後，田馥甄要一路趕回台北參加在小巨蛋舉行的Hito流行音樂獎，一天之內滿足南北歌迷。



田馥甄說，在第二場表演開始漸入佳境，表演完都有享受在地美食，展現吃貨精神，一次也打包多項高雄道地小吃，田馥甄更活潑的在臉書分享每日一果，並俏皮的回覆歌迷留言，讓歌迷笑稱田馥甄真是水果最佳代言人。



田馥甄「如果PLUS」巡迴演唱會最終站9月2日、3日在高雄開唱，今天中午演唱會門票開賣，30分鐘2場共2.2萬張門票全數售罄。1060604