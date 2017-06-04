（中央社記者韋樞台北4日電）搶攻新南向市場，醫藥技術也是優勢產業。工研院生醫所開發「手持式智慧型分子快速檢測系統」，僅重680公克，30分鐘內檢測病毒或細菌致病，是醫護人員到偏鄉或國外義診一大利器。



亞太地區特殊的、季節性的傳染病，常在短時間造成大規模流行與影響，現在適逢腸病毒、登革熱(東南亞為全年性)好發季節，若能在發病前、發病時迅速確診、投藥，即可有效控制疫情。



工研院生醫所精準醫療指引診斷技術組組長陳廷碩表示，醫院內普遍都有如雷射印表機般大小的大型診斷儀器，每次可篩檢96個樣本，每次篩檢時間約1.5小時，精準度當然比手持式快篩系統高，但體積太大，耗時久，根本不可能供醫護人員帶往偏鄉和國外落後地區義診。



陳廷碩指出，由於「精確診斷」是精準醫療的第一步，工研院已研發出，並不斷改良的國內最小、及時檢測、準確率達8到9成的「手持式智慧型化分子快速檢測系統」，30分鐘即可讓傳染病「無所遁形」，希望精準打擊流行病、向精準醫療邁進。



工研院生醫所經理江佩馨以流感為例，從鼻腔取得鼻黏膜試片後，保存在自行開發的檢測試劑中，再以滴管取出滴在試管中，運用快篩專屬的光學即時偵測模組進行檢測，即可自動進行一連串的裂解、反應、反轉譯、核酸擴增動作，30分鐘內自動判斷結果。



陳廷碩說，手持式快篩系統體積小如可樂罐，僅重680公克，非常方便攜帶，出門義診多帶幾台一起用都不是負擔；在使用上一次可檢測6個檢體，快篩系統上有液晶螢幕用「+、-」顯示檢體的陽陰性，供醫師決定是否病人的病情需進一步用更精密儀器詳加分析診斷。



陳廷碩強調，由於快篩系統相當方便、有潛力，工研院生醫所除了準備不同的熱帶疾病試劑(包括登革熱、黃熱病、屈公病等)，供醫護人員出國義診用。



另外 ，工研院生醫所也著手將檢體的精準檢測率與確診的樣本，進行平行比對，試圖增加快篩診斷的一致性，並送審衛福部等待批准，即可接洽廠商技術移轉。未來還要再朝基因變異與農漁牧、基改食品的檢測應用上著墨。1060604