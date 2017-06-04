田馥甄高雄開唱最終場 2.2萬張票完售中央社 (2017-06-04 16:50)
歌手田馥甄（圖）「如果PLUS」巡迴演唱會最終站將於9月2日、3日在高雄開唱，4日中午演唱會門票開賣，30分鐘2場共2.2萬張門票全數售罄。（華研國際提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月4日
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