豬哥亮百日追思 盼交康凱籌辦NOWnews今日新聞 (2017-06-04 15:59)
秀場天王豬哥亮日前病逝，告別式將在本月20日舉行。近日傳出家屬與藝人康凱所屬「中華演藝總工會」對於告別式處理細節意見有所分歧。
康凱表示，原本說好要幫家屬發訃聞給圈內好友，但家屬提供名單卻讓他「完全看不懂」，並列出「告別式如歌星小規格」、「訃文沒提治喪委員會」及「邀約藝人名單不清不楚」等「三大遺憾」。對此余天則認為康凱沒必要說這些：「告別式尊重家屬，我之前也有跟家屬提過，有需要協助的，我們再出面就好。」
議員周勝考原計畫今（4）日召開記者會說明豬哥亮後事，但考量豪雨災情，與家屬討論後決定取消，但透露20日告別式之後，將再為豬哥亮舉辦百日追思會，並建議交由康凱統籌執行：「現大家都在忙豪雨災情，相較之下，救災第一，也感謝各界對豬哥亮的關心，等我們完成告別式階段性任務後，接下來的百日追思，希望康凱幫忙發起演藝人員籌備，若交给他們來辦，規格一定會大，家屬也覺可行。」
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