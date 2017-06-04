供出T.O.P呼麻 疑似地下女友遭起底NOWnews今日新聞 (2017-06-04 16:24)
韓國天團BIGBANG成員T.O.P捲入呼麻風波，和他一起在家中吸食大麻的女子遭起底，原來是經紀公司21歲練習生「韓瑞熙」，身材佼好，外型俏麗，神似「女神」宋智孝。
韓瑞熙曾參加選秀節目《偉大的誕生3》，但止步於12強，疑似因無法出道而壓力過大，於是吸食大麻。她被懷疑是T.O.P的地下情人，但未獲證實。目前韓瑞熙已遭起訴。
有網友挖出韓瑞熙過去IG貼文，她曾與女網友對嗆：「我跟你們的歐巴們摟摟抱抱、親了好幾次，嗯嗯你們都做不到呢！哈哈哈。」文中提及「歐巴們」，引發眾人猜測和她有過親密關係的男藝人可能不只T.O.P一人。
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