楊丞琳33歲生日 李榮浩連3年送祝福中央社 (2017-06-04 15:37)
（中央社台北4日電）今天是藝人楊丞琳33歲生日，凌晨她在微博上曬出慶生照片。雖然素顏出鏡，但皮膚姣好，男友李榮浩則是連續3年透過微博在凌晨零點送出祝福，讓網友大呼「甜」。
楊丞琳4日零點9分，在微博發文：「33。謝謝大廚煮了一桌好菜，謝謝姊姊替我做的蛋糕，謝謝母親從有我的那一刻起就對我無微不至的照顧！」
「生日願望每年都差不多。希望大家身體健康、幸福快樂、事業順利。祝我生日快樂…」。
新浪娛樂報導，楊丞琳的男友、大陸歌手李榮浩在凌晨零點，從微博上發出「生日快樂@楊丞琳」的祝福。
網友說，「大家都會幸福的~楊丞琳生日快樂，希望早日聽到妳的好消息。」1060604
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