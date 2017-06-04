2017台北電影節4日在台北文創舉辦套票首賣會暨選片指南，電影大使溫貞菱（圖）化身「一日店長」推廣電影節套票，她透露2017年入選片單當中，巴西「單人舞，雙人屋」是她的心頭好。（台北電影節提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月4日