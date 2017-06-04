北影套票開賣 溫貞菱偏愛巴西片中央社 (2017-06-04 15:17)
（中央社記者鄭景雯台北4日電）2017台北電影節今天在台北文創舉辦套票首賣會暨選片指南，今年的電影大使溫貞菱化身「一日店長」推廣電影節套票，她透露今年入選片單當中，巴西「單人舞，雙人屋」是她的心頭好。
台北電影節今天下午在台北文創6樓舉辦套票首賣會暨選片指南，溫貞菱也現身與影迷熱情互動，而人在國外的電影大使吳慷仁不克出席，特別錄製短片強力催票，大推今年精選的東南亞片單。
溫貞菱今天擔任「一日店長」的角色，她透露，今年「國際新導演競賽」入選片單相當吸引她，尤其是巴西「單人舞，雙人屋」更是她的心頭好。
媽媽是菲律賓華僑的溫貞菱，對於東南亞的系列選片也格外有親切感，包括今年選進的柬埔寨、菲律賓片都是她筆記上的重點電影。她期待今年的觀眾可以突破過往的觀影習慣，多接觸過往較少接觸的影片，她也會把握機會跟影迷一起走進戲院，分享觀影心得。
2017年第19屆台北電影節將於6月29日至7月15日在台北市中山堂、新光影城、光點華山電影館舉辦。1060604
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