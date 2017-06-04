林利霏順利產女 「小翰寶」端午後報到NOWnews今日新聞 (2017-06-04 15:08)
藝人林利霏喜獲女娃「小翰寶」，老公張翰在生產過程全程陪伴，但在一旁完全幫不上忙，讓他心情有些複雜。原本張翰期待能親手幫女兒剪臍帶，但因一切發生太快，他還來不及反應時，臍帶已經被醫生剪掉了，搞笑心想：「我的臍帶呢？」
先前林利霏產檢，醫生開玩笑說「吃完粽子再生吧」，過完端午後，張翰對寶寶喊話：「粽子吃過囉，可以準備出來了。」寶寶果然就在過完端午節後呱呱墜地。因小翰寶體型較大，林利霏產後相當疲憊，但心情平靜愉悅。張翰看到老婆如此辛苦，覺得很偉大，談及第二胎的計畫，直言「隨緣」不想讓老婆太累。目前住進月子中心的林利霏被張翰限制滑手機、看電視，希望她好好休息調養身體，展現愛妻舉動。
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