▲T.O.P將於明年2月入伍。（圖／翻攝BIGBANG YouTube，2016.12.13）

韓國天團BIGBANG成員T.O.P目前正在服役，近日卻爆出呼麻風波，尿液及毛髮鑑定結果為陽性，證實他至少半年內曾吸食大麻，讓眾多粉絲不敢置信。

去年10月T.O.P與女性友人在家中呼麻3次，女性友人遭警方盯上，接受偵訊時將T.O.P供出，此事才爆發。消息傳出後震驚各界，正在服役的T.O.P則透過經紀公司發布親筆信向社會大眾道歉，「我對我自己也很失望。」表示不再犯錯。

T.O.P親筆信中譯全文：

大家好，我是崔勝鉉。

首先最想對因為我這次犯下的巨大錯誤而對我失望的所有人，表達真摯的歉意。如果要讓我親自站在大家面前出来道歉的話，我自己會非常的羞愧。我不會有任何的辯解，真的非常後悔也非常恐慌。現在我會將我的内心想法小心地寫出來……

因為這次的事情，給我們組合的成員們、經紀公司以及大眾們，還有愛我的粉絲們和我的家庭都帶來了無法挽回的傷害，所以無論受到怎樣的責罰都會接受。

很心痛，我對我自己也非常失望。數千次數萬次我反覆地進行反省和懺悔，再也不會犯這種不負責任的錯誤。

我自己感到非常的慚愧。對不起。

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