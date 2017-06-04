（中央社台北4日電）美國太空探索科技公司美東時間3日以「獵鷹9」火箭發射飛龍號貨運飛船，駛向國際空間站。飛船上同時攜帶中國大陸獨立設計的太空實驗計畫，這也是中國獨立設計的實驗首次登上國際空間站。



這項由北京理工大學教授鄧玉林帶領的研究團隊所設計的實驗計畫，主要在研究太空輻射及微重力環境對抗體編碼基因的突變影響。



綜合新華社、環球網等陸媒報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）美東時間3日下午5時左右，利用「獵鷹9」（Falcon 9）火箭發射飛龍號（Dragon）貨運飛船。飛船上攜帶約2700公斤物資，包括太陽能電池板、地球觀測工具與中子星研究設備。



鄧玉林團隊研製的「空間環境下在PCR反應中DNA錯配規律研究的科學載荷」，也透過「獵鷹9」火箭乘坐飛龍號貨運飛船送往國際空間站。



報導稱，太空飛行過程中，太空人面臨多項健康威脅，其中太空輻射和微重力是導致太空人生理功能失調的重要因素。



鄧玉林研究團隊就是希望探討在太空輻射及微重力環境下，對於人類基因突變的影響。這也是中國大陸太空科學計畫首次登入國際空間站。1060604