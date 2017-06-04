（中央社記者趙麗妍台中4日電）「吃吃地愛」電影上映後，台中電影票房開出亮眼成績，導演蔡康永、藝人徐熙娣(小S)出席簽名會，小S特地90度鞠躬感謝台中粉絲支持電影，她開玩笑指著自己胸部說，「裡面沒有穿胸罩」。



「吃吃的愛」有你真好全台巡迴感謝會今天南下台中大魯閣新時代舉辦，小S今天穿著簡單乾淨服裝出場，台中電影票房開出亮眼成績，小S表示，「老娘一定要親自謝謝大家」。一早台中下起雨，現場仍聚集許多粉絲，熱情並未被大雨澆熄。



小S表示，不管覺得這部電影好看或不好看，或是覺得她演的好或差，如果願意花90分鐘看完電影，她都由衷感謝。



她強調，如果真的喜歡的話，拜託快上PTT或在自己的臉書多多幫忙宣傳電影的好口碑，讓其他沒有看過的人趕快去看。



蔡康永說，在電影可以看到完全不同的小S，她可以生活化、可以有未來感，她在劇中唱歌也改變了大家對她作為一個歌手的印象，在電影中可見識到不同的小S跟他。



蔡康永指出，許多民眾或許懷念康熙來了，大家可以在電影中懷念到「康熙來了」的氣氛，從這部電影可以看到跟家人的關係，很多人說這部電影前面很好笑，後面很好哭，走出戲院時，可以帶多一點的能量面對社會。1060604