郭雲輝争取新 南通橋採用(斜跨單拱肋鋼拱橋)結構安全無虞大成報 (2017-06-04 10:43)
新埔社區協會理事長及社大主祕袁慧心也至現場關心橋墩安全問題，負責施工的桃園區公所工程人員表示，未來橋墩主要拉力是以吊索支撐，支撐架被水沖走，並不影響主體結構，水退了之後，會配合千斤頂作業再裝設臨時支撐架。
南通橋於去年10月動工，工程費4500萬元，符合50防洪計畫，橋樑採斜張、單拱、鋼骨結構設計，底部高度提高70公分，橋樑寬度也由6.3米拓寬為9.5米，橋長50米，除了讓南崁溪水流更順暢外，橋面也會增設人行步道，使人車通行更安全。
郭雲輝表示，過去每逢豪大雨，南通橋便有溢堤淹水的情形發生，因此要求區公所在改建南通橋時，特別採用「斜跨單拱肋鋼拱橋」的設計，以鋼構方式支撐，是一座沒有橋墩的橋梁；南通橋臨時支撐架距離橋面有70公分，被大水沖垮後乍看之下像下陷70公分，區公所已在汛期前完成南通橋主要結構工程，經營造廠主任技師檢測指出不影響基本結構。
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