2016年在金馬獎奪下最佳劇情片的「八月」，9日電影將在台灣上映，導演張大磊（圖）近期也將來台宣傳，張大磊這次要扭轉金馬獎頒獎時的慌亂，更計畫拾起吉他，讓台灣觀眾一睹他搖滾才子的一面。（前景娛樂提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月4日