偶像劇「我的愛情不平凡」楊一展（左）及蔡黃汝（右）劇中談戀愛，甜蜜吃甜筒冰淇淋，楊一展甚至躺在蔡黃汝腿上邊講情話，但天氣熱，冰淇淋直接滴到楊一展眼睛，讓蔡黃汝忍不住大笑場。（三立電視台提供）中央社記者江佩凌傳真 106年6月4日