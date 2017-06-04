人家被攻擊你趁機宣傳 川普被罵噁心中央社 (2017-06-04 11:30)
（中央社華盛頓4日綜合外電報導）針對倫敦橋發生的恐怖攻擊事件，美國總統川普雖用他擅長的推特表達慰問，但也利用機會宣傳自己的旅遊禁令，被網友痛罵：「噁心」。
路透社報導，英國倫敦今天凌晨爆發倫敦橋箱型車衝撞行人與波魯市場（ Borough Market）地區多起刺傷事件，警方已將此攻擊定調為恐怖攻擊事件。
事件發生後，雖然川普透過推文表達慰問，稱「只要是美國可以幫助倫敦與英國的，我們都會伸出援手－我們與你們同在，老天保佑。」
但在另1則推文中，川普說：「我們得聰明、警覺與強硬，我們需要法院還給我們該有的權利，我們需要旅遊禁令以提升安全。」
法新社報導，這則旅遊禁令推文，比提供援助的推文還要早幾分鐘。
川普趁英國遭受恐攻機會推銷自己的旅遊禁令，也遭到眾多網友咒罵。
1名網友痛批：「你當真的要利用剛發生的恐怖攻擊，來推銷你令人作嘔的排外措施？」
還有人說：「目前英國發生的這些攻擊，都是他們自己的公民所發動。所以這個令人難以信服旅遊禁令，到底要達成什麼？」（譯者：中央社許湘欣）1060604
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