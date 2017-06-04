八月導演張大磊來台 彈吉他一展搖滾面貌中央社 (2017-06-04 11:23)
（中央社記者鄭景雯台北4日電）去年在金馬獎奪下最佳劇情片的「八月」，9日電影將在台灣上映，導演張大磊近期也將來台宣傳，張大磊這次要扭轉金馬獎頒獎時的慌亂，更計畫拾起吉他，讓台灣觀眾一睹他搖滾才子的一面。
去年金馬獎跌破眾人眼鏡，拿下最佳劇情片的「八月」，導演張大磊近日將來台宣傳。
在就讀電影學院之前，張大磊曾夢想成為一位搖滾歌手，而他對音樂的執著，在「八月」精準而細膩的音樂設計中，可見一斑。
電影中「你在他鄉還好嗎」、「青青的野葡萄」等1990年代的流行名曲，更點出了該年代的浪漫情懷。這次來訪台灣，「音樂」也將成為他獻給台灣觀眾的獨家禮物。
在「八月」進行密集巡演的空檔中，張大磊寫下歌曲「有雲的日子」，歌詞唱出電影裡描繪的童年家庭時光。為此，電影公司特別將導演親自演唱的錄音，與其他片中歌曲一起製作成音樂卡帶專輯，帶台灣觀眾一齊重新感受用卡帶聽音樂的懷舊時光。
電影公司推出的「八月」懷舊套票組，走90年代非數位化的類比路線，裡面不僅包含AB兩面得翻面聽的音樂卡帶、導演手繪海報、還有回到膠卷年代的紀念底片電影票。除線上購買外，電影公司還貼心地在台北各咖啡廳寄售並擺放walkman讓觀眾試聽卡帶，也讓購買者可以從線上下載音樂。
「八月」細膩描述導演童年夏天一段寧靜深刻的時光，9日將在台灣上映。1060604
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