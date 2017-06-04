（中央社記者鍾榮峰台北4日電）蘋果要打造頭戴式顯示器嗎？外媒報導，蘋果開發頭戴顯示器HMD新技術，可讓視野更寬廣，還可調整HMD觀測參數，觀看更舒適。



國外科技網站Patently Apple日前報導，蘋果在頭戴顯示器HMD（head-mounted display）技術有新進展，可讓HMD視野更寬廣，觀看場面可以更自然。



報導指出，蘋果在HMD顯示技術上，採用影像各別顯示在兩個螢幕上，當使用者兩個眼睛個別接收影像時，視野可更寬廣，觀看感受更舒適。使用者也可以按照實際觀看感受，調整HMD的觀測參數（viewing parameters）。



科技新聞網站Gizmodo先前引述引蘋果內部消息人士推測，蘋果可能正在測試擴增實境（AR）眼鏡搭配頭戴式螢幕的產品。



外媒去年底報導，蘋果積極布局整合iPhone的頭戴式裝置，技術上在1個大型眼鏡形框架內放置iPhone智慧型手機，iPhone可變身為放在穿戴者眼前的螢幕，當iPhone裝配在眼鏡框架中，眼鏡的螢幕可進入特寫鏡頭模式。



報導也指出，蘋果在技術上可能在頭戴式裝置內建觸控螢幕功能，透過螢幕觸控來控制智慧型手機的顯示功能。



觀察虛擬實境VR和擴增實境AR頭戴顯示器市況，資策會產業情報研究所（MIC）指出，VR HMD仍面臨體驗性消費趨緩、殺手級應用不足情況，主要應用仍停留在遊戲與影視。相較之下，AR HMD有醫療、設計、運動、物流等應用情境，較VR更受大廠和新創企業關注。1060604