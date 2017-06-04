（中央社記者江佩凌4日台北電）偶像劇「我的愛情不平凡」楊一展及蔡黃汝（豆花妹）劇中談戀愛，甜蜜吃甜筒冰淇淋，楊一展甚至躺在她腿上講情話，但天氣熱，冰淇淋滴到楊一展眼睛，讓蔡黃汝忍不住大笑場。



台視、三立週日偶像劇「我的愛情不平凡」楊一展及蔡黃汝甜蜜吃甜筒冰淇淋，乍看非常浪漫甜蜜，但拍攝當日天氣太熱，冰淇淋快速融化，直接滴到楊一展的眼皮上。



「眼睛吃冰淇淋」的楊一展無動於衷繼續深情演戲，蔡黃汝見到這麼認真的他，又瞄見楊一展臉上的冰淇淋，讓蔡黃汝終忍不住大笑場直說，看到展哥冷靜溫柔講台詞「怎麼啦」，然後冰淇淋一直要滑下來，真的太有趣了。



蔡黃汝形容這場戲相當難拍，她說，我們吃了十幾支冰淇淋，本來覺得冰很好吃，但因為一直曬太陽，越吃越甜，到後來有點膩，最後請楊一展全部吃光，畢竟他不胖也不怕胖。



劇中角色古樂均（楊一展飾）帶吳平凡（蔡黃汝飾）回家，但古家是警察世家，面對黑道女老大，古爸爸無法接受。蔡黃汝則表示，以前去男友家，歷任男友的家人都非常愛她，更希望她趕快嫁進去當媳婦。



蔡黃汝還分享有一次跟男友吵架，但對方家人完全力挺她，讓蔡黃汝感到很窩心；而楊一展則說現實生活中，自己父親給他很大的戀愛自由，不會干涉他。1060604