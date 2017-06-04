▲點選訊息輸入欄左側App Store圖示就會連結到『iMessage』相關的應用介面，可以在下拉的地方找到貼圖來進行下載喔～（圖／電獺少女提供）

隨著通訊軟體的越來越發達，很多拿iPhone的朋友都不知道原來自己的手機裡有一個很好用的內建App『iMessage』>////< 今天編輯室就要來告訴大家怎麼用『iMessage』洗朋友們的版!!

不可不知事件一：『iMessage』可以傳免費簡訊!

iPhone的使用戶都知道收發簡訊的地方是在『iMessage』，中文介面的話會顯示『訊息』，在『iMessage』裡面的訊息總共有三個顏色，灰色是別人傳給自己的訊息，綠色是SMS訊息發送（付費），藍色則是用網路來發送的免費簡訊! 不過值得注意的事情是藍色的免費簡訊僅限於iPhone用戶之間喔～如果對方是非iOS的手機使用戶......還是得用付費簡訊呦OAQ（阿不然用其他通訊軟體也是可以的）

不可不知事件二：『iMessage』也有貼圖啊貼圖

那麼一定會有人說「可是Line跟messager都可以傳貼圖啊，簡訊又不行」哼哼～『iMessage』都可以傳免費簡訊了，這種事情當然也是可以解決的喔！

點選訊息輸入欄左側App Store圖示就會連結到『iMessage』相關的應用介面，可以在下拉的地方找到貼圖來進行下載喔～

正常的發送貼圖應該是跟下面一樣

▲正常的發送貼圖應該是跟下面一樣。（圖／電獺少女提供）

不可不知事件三：『iMessage』如何用貼圖激怒朋友

但是!! 難得才出現一次的編輯室怎麼會讓大家失望呢？作為一個喜歡激怒朋友的存在OwO，在這邊要告訴大家一個秘密小功能（至少編輯室的朋友們都不知道這個怎麼做）只要長按貼圖就可以把貼圖從下方欄位拖曳出來，兩指控制縮放以及傾斜角度，把貼圖放到訊息部位就可以囉!

▲只要長按貼圖就可以把貼圖從下方欄位拖曳出來，兩指控制縮放以及傾斜角度，把貼圖放到訊息部位就可以囉!（圖／電獺少女提供）

使用這個功能的精髓就是要下載會動的貼圖啊!!最好還要把對方的訊息給遮蓋掉!!當然除了把貼圖黏在對話框之外，也可以把貼圖直接放在對方傳的圖片上喔～用超煩貼圖佔據對方的視線什麼的真的超開心的耶嘿～大家快去下載各種神煩貼圖，用『iMessage』把所有使用iPhone手機的朋友給密一圈吧～