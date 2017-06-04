



由漫畫家石田穗傾力打造的《東京喰種》，自2011年連載以來，累計發行量已經突破2300萬冊，更接連動畫化、舞台化、遊戲化，直到今年正式推出真人電影版，由窪田正孝、清水富美加、鈴木伸之、蒼井優、大泉洋等人氣影星共同演出，引發動漫迷熱烈關注。在昨日晚間舉辦的記者會上，宣傳團隊更開放YouTube全球直播，甚至全程英文口譯，足見劇組對本片宣傳的重視。記者會上並宣佈本片截至目前為止，全球版權已經售出歐、美、亞洲等23國，其中包括台灣、香港、中國、南韓、澳門、新加坡、德國、澳洲、美國、加拿大、西班牙、義大利、英國等地。尤其記者會的投影幕上，更把台灣列在23國當中的第一個位置。日本發行商松竹常務董事大角正表示：「在日本電影當中，這種規模是除了動畫片之外，非常難得一見的狀況。」足見本片掀起全球片商與影迷的重視。

在本次《東京喰種》記者會上，除了宣佈本片狂銷各國的好消息外，更批露大有來頭的音樂製作班底。不僅找來《駭客任務》（The Matrix）作曲家唐戴維斯（Don Davis）打造配樂，更由《蝙蝠俠：開戰時刻》（Batman Begins）音效師尼古拉斯貝克爾（Nicolas Becker）打造震撼音效。而本片主題曲〈BANKA〉，則由唱紅《你的名字》主題曲的樂團「RADWIMPS」主唱野田洋次郎，以個人藝名「illion」獻唱。就當網路直播公佈這項資訊時，網友瞬間反應熱烈，足見他的高話題性。對於找來野田洋次郎演唱主題曲，導演萩原健太郎感性表示：「面對殘酷無望的現實，快喘不過氣來；儘管看到最後一絲希望，仍不禁流下眼淚。對於野田能將電影中的醜陋與其背後的美，結合至音樂當中，讓我對他的才能感到佩服！」窪田正孝也高度肯定：「由野田打造主題曲，一定可以表現出這部電影的世界觀，我非常期待！」

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