



導演蔡康永與徐熙娣（小Ｓ）首度合作電影《吃吃的愛》，即獲得台灣觀眾熱烈支持，全台上映廳數61廳，場場爆滿，口碑票房皆勢如破竹、座無虛席，從端午連假票房一路長紅，累積至昨6月2日（五）全台票房勇破4千6百萬！為此蔡康永導演與徐熙娣（小Ｓ）將展開《吃吃的愛》有你真好全台巡迴感謝會，6月3日今日將先在台北舉行巡迴感謝會，明日也將南下台中和高雄感謝全台觀眾力挺！

徐熙娣（小Ｓ）今日現身，拋開過去國際巨星的華麗氣勢，身著簡單乾淨服裝、就像片中的上官娣娣一樣返璞歸真，回歸到最最純粹的“演員”身份，將前往北中南部戲院巡迴謝票，握住一個個進場力挺的觀眾朋友的雙手，徐熙娣（小Ｓ）笑稱過去曾經扮過“徐里長”，沒想到演出電影之後，真的可以像“徐里長”一樣和每位觀眾近距離互動，聽到大家對於電影的期待和對她的肯定，感到不可思議以外也讓她對於演員身份更加感恩謙卑。徐熙娣（小Ｓ）：「真心誠意謝謝每位買票進場支持我們的觀眾！我在上映之前常常喊出一些很誇張的話，其實是因心情緊張，但是在上映之後看到大家來粉絲專頁留言，都是充滿感情的好評分享，有些影評也不吝給予我讚美，甚至有病友說她看完的感想是：「人生真的就是把握當下，謝謝妳上官娣娣。」我從沒想到我自己可以深深感動這麼多觀眾朋友，除了覺得很不可思議以外，也讓我對於自己這一個演員身份，更加珍惜感恩。第一次當女演員，可以有這樣的成績，覺得很開心。」

導演蔡康永也表示，電影能夠獲得今年國片首週冠軍，相信除了原本康熙粉絲支持之外，也的確感動了許許多多觀眾，看到這麼多觀眾分享《吃吃的愛》心得感想，甚至說電影如何給予他們撫慰和活下去的勇氣，對於他和電影工作人員來說，就是最大的鼓勵了！蔡康永導演：「我跟小Ｓ很久沒有做這種全台巡迴的活動，之前是出書的時候，通常這種活動會和觀眾握手和拍照，我和小Ｓ真的想要親自感謝全台觀眾這麼支持我們。」

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