新華社呼和浩特６月３日電（記者哈麗娜 魏婧宇）走進內蒙古大學藝術學院的音樂教室，布谷鳥鳴、瀑布飛瀉、萬馬奔騰的聲音此起彼伏。台灣姑娘李紀辰正與馬頭琴手練習「呼麥」演唱，「呼麥」和馬頭琴激烈「碰撞」，在教室中還原出大自然的聲音。

今年２９歲的李紀辰來自台北，目前在台南大學藝術學院攻讀碩士。從小就喜歡音樂的她，大學時與好友組建過樂隊，在台灣頗受歡迎。在台灣小有名氣的李紀辰希望自己的音樂能與眾不同。一次偶然的機會，她聽到了蒙古族「呼麥」演唱。

時而厚重、時而高亢的「呼麥」聲，深深吸引這個台灣姑娘。「一場音樂會下來，我聽到了很多大自然的聲音，河汊分流、瀑布飛瀉、山鳴谷應的聲音在我的腦海里迴響，彷彿置身於森林深處，很難想像人類能唱出這麼多的聲音。」李紀辰興奮地說。

與「呼麥」的初次邂逅令李紀辰久久難以忘懷，她終於找到了尋覓已久的聲音。「唱『呼麥』時，聲帶發出的是低沉的基音，而口腔發出的是高亮的泛音，基音渾厚深沉、泛音聲若金石，再加上馬頭琴的旋轉低回，給聆聽者以獨特的藝術享受。」她說。

為了了解這個神秘而又神奇的音樂，李紀辰曾在台灣多地求教，但是所獲甚微。她說：「在台灣，人們常聽的有流行音樂和本地民族音樂，『呼麥』在台灣極少能聽到，它讓我重新認識了民族音樂。」

在台灣求學不得的李紀辰在網路上搜索「呼麥」演唱會和教學視頻，拷貝在電腦里自學。「我照葫蘆畫瓢，翻來覆去地模仿拷下來的視頻，把自己唱的『呼麥』錄下來與原唱對比，有時發音很相似，但有時氣息的運用總是拿不準。」她回憶說。

對「呼麥」如痴如醉的李紀辰，２０１０年前往新疆向圖瓦「呼麥」藝術家拜師學藝。「蒙古族『呼麥』因地域不同，表現形式也有所不同。蒙古國的『呼麥』鏗鏘有力，有戰場將士的氣概；內蒙古的『呼麥』融入現代元素，更適合現代人們對音樂的追求。而圖瓦人的『呼麥』，更像是一首民歌，帶給人快樂和音樂的享受」。

了解了各地「呼麥」的特色后，李紀辰開始謀划著到內蒙古學習融入現代音樂元素的「呼麥」。今年３月，李紀辰聽說內蒙古大學藝術學院將在４月開設「蒙古族『呼麥』藝術人才培養」培訓班。一聽到這個消息，她的心就飛到了千里之外的內蒙古。「聽內蒙古大學的老師說，在內蒙古有很多學唱『呼麥』的女生，而且唱得很好，我也想像她們一樣。」

４月１日，李紀辰經過５個多小時的長途飛行，來到了呼和浩特。第一次來內蒙古的李紀辰，看到蒙古族元素的建築、駿馬雕塑、馬頭琴造型的橋，都感到很新鮮。一同參加培訓的５０名學員來自不同的地區和民族，「沒想到能和這麼多天南海北、不同民族的學員共同學習『呼麥』，還有很多知名的老師來講課，我們都很期待。」

然而，培訓的第一天，李紀辰就碰到了難題。「呼麥」基礎發音課的老師來自蒙古國，李紀辰聽不懂老師的蒙古語授課。「聽不懂也要學」，為了克服語言障礙，李紀辰把老師講課內容用錄音筆錄下來，下課後向同學請教，她還買了一套學習蒙古語的教材，抓緊業餘時間學習蒙古語。「這次來內蒙古學習『呼麥』對我來說是個很難得的機會，無論遇到怎樣的難題我都要克服，一定要把握好機會。」李紀辰暗自下決心。

李紀辰之前接觸最多的是流行音樂，怎樣把刻在腦海里的流行音樂思維「抹掉」，從零開始學習唱「呼麥」也成了令她頭疼的事。「流行音樂沒有太複雜的標準，但『呼麥』就不一樣了，聲帶、口腔、氣息的運用都很有講究，要很仔細地去領悟『呼麥』的奧妙才能學會這個天籟之音。」

學習中，李紀辰不斷地摸索「呼麥」演唱技巧，還把學習蒙古語與學唱「呼麥」結合了起來。「蒙古語與『呼麥』發音有很多共同點，蒙古語里捲舌音很多，發音也比較低沉，『呼麥』也一樣，發音渾沉，舌頭的運用很有技巧，也許這就是為什麼『呼麥』能成為蒙古族獨特音樂的原因之一吧。」

如今，培訓已接近尾聲，但李紀辰還意猶未盡。為了參加結業巡演，李紀辰天天都要到音樂教室和馬頭琴手配合練習。「這次培訓的學員們都有很好的『呼麥』基礎，結業巡演是一個很好的切磋機會，我也要呈現出最好的表演。」李紀辰信心滿滿。

培訓結束后，李紀辰將要返回台灣。對未來她有很多規劃，每一個規劃里都少不了「呼麥」。「回到台灣后，我要把『呼麥』介紹給更多的人，讓人們了解和喜歡這個自然的音樂。」李紀辰說。