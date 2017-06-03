中新社北京6月3日電 (記者 馬海燕)隨著貿易保護主義抬頭，「逆全球化」正成為一個熱詞。有關專家3日呼籲避免開啟「逆全球化」的惡性循環，就要創造一個開放多贏的均衡局面。

當日在中國人民大學舉行的第五屆世界經濟論壇上，「逆全球化」成為經濟學家們關注的話題。

中國人民大學經濟學院副教授馮俊新分析，1900年以來發生過四次「逆全球化」：第一次是第一次世界大戰以後的混沌時期，當時德國作為戰敗國賠款，慘烈的賠款開啟了第一個「逆全球化」的時期，全球貿易額佔GDP(國內生產總值)的比重30%降到15%；第二次是上世紀30年代大蕭條以後，全球貿易額佔GDP的比重從接近20%降到10%左右；第三次是上世紀80年代，全球貿易額佔GDP的比重下降8%；第四次是2008年至今，全球貿易額佔GDP的比重已下降了6%左右。

對於美國「逆全球化」的政策初衷，中國人民大學經濟學院副教授趙勇表示，解決貿易失衡、促進位造業部門就業、實現美國的再次強大，看似是美國「逆全球化」策略的目標，但從內在經濟邏輯來看，「逆全球化」實際上無益於這些目標的實現。對美國而言，「逆全球化」戰略實施的短期經濟效果如何並不重要，重要的是這一戰略實施過程中調整成本的分配。

對外經貿大學中國世界貿易組織研究院院長屠新泉也認為，美國製造業就業下降的原因包括產業結構調整、製造業生產率提高、工廠轉移到海外等，不是簡單靠「逆全球化」就能解決。

中國人民大學副校長劉元春表示，隨著全球化的深入，特別是在技術進步開始有所衰竭時，發達國家內部的分化就變得十分強烈，民族主義也隨之產生。調整「逆全球化」還要靠調整收益分配，包括國家內部收益分配、發達國家與落後國家之間的收益分配等。

南開大學經濟學院教授孫浦陽認為，「一帶一路」倡議為應對「逆全球化」提供了好的路徑，同時要深挖內需，進行技術創新，提高競爭力，緩解對出口的依賴。(完)