新華社安卡拉６月３日電（記者秦彥洋 施春）土耳其總理耶爾德勒姆的首席顧問比羅爾·埃德姆及其妻３日被檢察機關以涉嫌參與「居倫運動」為名逮捕，該運動被土耳其政府認定為２０１６年７月未遂軍事政變的幕後主謀。

據當地媒體報導，有涉嫌參與未遂政變的嫌疑人供述，埃德姆在「居倫運動」成員向土司法機構滲透過程中起到重要作用。

埃德姆曾在土耳其司法部任職，２０１４年１月起在總理府擔任顧問。

去年７月中旬，土耳其突發未遂軍事政變，造成２４９人喪生。土耳其政府指責旅居美國的土耳其宗教人士居倫和他領導的「居倫運動」為幕後主謀，並一直要求美國將居倫引渡回土耳其。

土耳其已在政變相關調查中拘捕了４萬余名嫌疑人，並在肅清行動中將另外１１萬人開除公職，這些人大多來自軍警、司法、情報、政府部門和學校。目前與未遂政變相關的調查和整肅行動仍在繼續。