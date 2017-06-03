郵輪「喜悅號」從青島首航北京新浪網 (2017-06-03 21:15)
新華社青島６月３日電（記者張旭東 魏聖曜）專為中國市場打造的郵輪「喜悅號」３日在青島國際郵輪母港開啟全球首航。
青島國際郵輪有限公司總經理劉民介紹，「喜悅號」是美國諾唯真郵輪公司專為中國市場打造的豪華郵輪，總噸位１６．８萬噸，是目前以中國為母港出發的最大噸位郵輪。
據了解，「喜悅號」在德國建造，藝術家譚平結合中國傳統文化專門創作船體畫「鳳凰」。這艘郵輪可容納近５０００名遊客，船上有工作人員１９００多人，匯聚２８家餐廳，為遊客提供世界各地的美食。
此外，這艘郵輪上有豐富的娛樂設施，包括雙層卡丁車賽道、虛擬現實遊戲和百老匯歌舞表演等。
此次「喜悅號」停靠的青島國際郵輪母港共有３個郵輪專用泊位，岸線總長度９６６米，設計最高通關能力每小時３０００至４０００人次，規劃年遊客吞吐量可達１５０萬人次，自２０１５年５月２９日正式運營至今，船舶進出１７１航次，接待郵輪旅客３０萬人次。
青島國際郵輪母港先後與皇家加勒比、嘉年華、地中海等７家郵輪公司合作運營航線達１５條，２０１７年的郵輪靠離泊總量將超過１００航次。
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