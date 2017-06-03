中船重工武船集團挪威海上漁場項目交付北京新浪網 (2017-06-03 21:15)
中證網訊 （記者 李慧敏） 6月3日，由中船重工武船集團總承包的挪威海上漁場項目——挪威海上漁場養魚平台，在位於青島黃島區的武船集團北船海工公司順利交付。
該平台是世界首座、規模最大的半潛式智能海上養殖裝備。平台總高69米，直徑110米，空船重量7700噸，可抗12級颱風，使用年限25年，設計工作配員7人，一次可實現養魚達150萬條。
據武船集團相關負責人介紹，該平台集挪威先進養殖技術、現代化環保養殖理念和世界頂端海工設計於一身，項目配備了全球最先進的三文魚智能養殖系統、自動化保障系統和高端深海運營管理系統及對應子系統。
挪威海上漁場養魚平台在研發、建造過程中完成了一系列重大技術創新，填補了國內海工行業的多項科研和施工空白。養魚平台的旋轉門系統，能夠實現智能化漁網清洗、活魚自動驅趕和捕捉、底部死魚收集、防虱等漁場主要功能。
業內專家指出，武船集團交付的挪威海上漁場養魚平台項目，是海上養殖的「劃時代」裝備，將推動漁業養殖從近海養殖向深海養殖加速轉變，從網箱式養殖向大型裝備式養殖加速轉變，從傳統人工式養殖向自動化智能化養殖加速轉變。
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