新華社台北6月3日電（記者查文曄 章利新）由台灣大學主辦，北京海峽兩岸民間交流促進會與台灣絲路文化協會合辦的第二屆京台學者共研會系列活動3日在台北開幕。

本次活動的主題為文化視野下的台灣發展與兩岸關係，與會者圍繞台灣發展的當代文化脈絡與前瞻、兩岸青年交流的回顧與展望等主題舉行兩場專題研討會，並就兩岸青年教學經驗、台灣私人興學理念進行專題座談會，還將對台灣宗教文化和少數民族文化進行考察研習。

開幕式上，台大副校長張慶瑞致辭表示，中華文化博大精深，在當代世界更凸顯出東方文明與智慧的價值。當前科技進步迅速，歐美學界都認為應該從中華文化中汲取智慧，矯正西方文明的弊病，重建人與自然、人與社會的平衡。明年是台大建校90周年，希望兩岸學界能擴大研究視角，以中國文化視野看待世界文明的未來發展，本次研討會將成為兩岸學者在這一領域攜手的重要契機。

中國政法大學副校長馮世勇表示，去年8月首屆京台學者共研會在北京舉辦，對於加深兩岸相互理解，凝聚共同理想前景起到促進作用。本次共研會內容務實，目標前瞻，影響深遠，是第一次會議的延續與深化。兩岸青年學者應該成為兩岸關係研究的生力軍，成為推動兩岸關係健康發展的重要力量。當前兩岸關係不確定性增多，兩岸學術同仁應該站在歷史的高度，把共研會活動向寬邊界、常態化發展，以彰顯兩岸學者的民族氣節、歷史擔當和理論勇氣。

「台灣大學將於明年迎來90周年華誕，中國政法大學作為大陸最早開展兩岸法學交流的高校，衷心祝願台大越辦越好，兩岸高校間的交流日益深入。」馮世勇說。

北京海峽兩岸民間交流促進會副主委褚玉梅表示，本次研討會是京台兩地學術界的一大盛事。近年來，京台兩地交流十分熱絡，在學術交流、青年創業、飲食文化等領域都舉辦了眾多品牌活動。「中華文化的核心是『和』，我們是打斷骨頭連著筋的同胞兄弟，是血濃於水的一家人，更應藉此機會認真探討兩岸文化與青年交流的有效途徑。」

開幕式上，台灣大學教授黃俊傑和國家行政學院社會與文化部主任祁述裕分別作了題為《文化史視野中台灣的發展與兩岸關係的展望》和《文化產業與中國發展主題》的演講。

參加共研會的北京學者和各界人士逾40人，主要來自北京大學、中國政法大學、北京聯合大學、對外經貿大學、國家行政學院等單位。台灣應邀參會學者有30多人，主要來自台灣大學、台灣政治大學、中國文化大學、成功大學等高校和研究機構。部分在台就讀陸生和台灣青年學生、創業家也應邀參會。