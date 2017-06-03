？？？ 據保西茵新聞網30日報導，丹麥傢具零售商JYSK公司將在保加利亞首都索菲亞投資1億歐元建立物流中心。該物流中心將包括兩個倉庫，完工時間約在2018年秋季。

？？？？？？ JYWK公司於2005年進入保加利亞市場，目前已在保加利亞各地擁有14家零售店。今年6月，該公司索菲亞開設了該市第五家傢具零售店。







