丹麥傢具零售商擬在保加利亞投資1億歐元建立物流中心北京新浪網 (2017-06-03 21:01)
？？？ 據保西茵新聞網30日報導，丹麥傢具零售商JYSK公司將在保加利亞首都索菲亞投資1億歐元建立物流中心。該物流中心將包括兩個倉庫，完工時間約在2018年秋季。
？？？？？？ JYWK公司於2005年進入保加利亞市場，目前已在保加利亞各地擁有14家零售店。今年6月，該公司索菲亞開設了該市第五家傢具零售店。
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