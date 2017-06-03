安徽省人民政府關於省政府負責同志工作分工的通知北京新浪網 (2017-06-03 21:03)
各市、縣人民政府，省政府各部門、各直屬機構：現就省政府負責同志工作分工通知如下：
李國英同志
領導省政府全面工作。負責監察、審計、編製等方面工作。
分管編辦、監察廳、審計廳。
鄧向陽同志
負責省政府常務工作。負責發展改革、科技、財政、稅務、統計、金融等方面工作。
分管發展改革委、科技廳、財政廳、地稅局、統計局、金融辦、物價局、能源局、農信社、徽商銀行。
協助分管編辦、監察廳、審計廳。
聯繫科協、國稅局、財政部駐安徽財監辦、國家統計局安徽調查總隊，人行合肥中心支行、安徽銀監局、安徽證監局、安徽保監局等金融機構，中國科學院合肥物質科學研究院等在皖科研院所。
謝廣祥同志
負責教育、文化、衛生計生、體育、新聞出版廣電、質量技術監督、食品藥品監督管理、地方志、檔案等方面工作。
分管教育廳、文化廳、衛生計生委、體育局、新聞出版廣電局(版權局)、質監局、食品藥品監管局、地方志辦、檔案局(檔案館)、社科院。
聯繫文聯、社科聯、紅十字會。
方春明同志
負責工業和信息化、民政、人力資源社會保障、農業、水利、林業、國有資產監督管理、機關事務管理、政府法制、人防、扶貧等方面工作。
分管經濟和信息化委、民政廳、人力資源社會保障廳、公務員局、外國專家局、農委、水利廳、林業廳、國資委、糧食局、機關事務管理局、法制辦、人防辦、扶貧辦、供銷社、農科院、行政學院(經濟管理學院)、殘聯、老齡辦。
聯繫軍隊、工商聯、總工會、水利部淮河委員會、氣象局、通信管理局、國家林業局專員辦、中儲糧安徽分公司、電力公司、煙草專賣局、安徽中煙工業公司和電信在皖單位。
李建中同志
負責民族、宗教、公安、國家安全、司法、安全生產監督管理、地震、信訪、應急管理等方面工作。
分管民委(宗教局)、公安廳、國家安全廳、司法廳、安全監管局、國防科工辦、信訪局、監獄管理局。
聯繫統戰工作、武警、法院、檢察院、地震局、煤礦安全監察局、儲備物資管理局。
張曙光同志
負責國土資源、環境保護、住房城鄉建設、交通運輸、商務、外事、僑務、工商行政管理、旅遊、對台事務等方面工作。
分管國土資源廳、環保廳、住房城鄉建設廳、交通運輸廳、商務廳、外辦(僑辦、港澳辦)、工商局、旅遊局、台辦、新聞辦、貿促會、地質礦產勘查局、華東冶金地質勘查局、安徽煤田地質局、婦兒工委。
聯繫團省委、婦聯、僑聯、台聯、出入境檢驗檢疫局、合肥海關、郵政管理局和郵政、民航在皖單位。
侯淅珉同志
在省長領導下，負責處理省政府日常工作，負責政務公開、政府督查方面工作，協助負責信訪工作。
領導省政府辦公廳，分管政策研究室、發展研究中心、參事室(文史館)、駐外辦事機構(省政府駐北京辦事處、駐上海辦事處、駐廣州辦事處)。
安徽省人民政府
2017年6月1日
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