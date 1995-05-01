河北滄州市政協副主席朱志明涉嚴重違紀接受審查北京新浪網 (2017-06-03 21:03)
原標題：河北省滄州市政協黨組成員、副主席朱志明接受組織審查
據河北省紀委消息：經河北省委批准，滄州市政協黨組成員、副主席朱志明涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。（河北省紀委）
朱志明簡歷
朱志明，男，漢族，1963年1月生，滄縣人，1985年6月入黨，1983年8月參加工作，全日制大學學歷，農學學士學位，副研究員。
1979.09-1983.08 河北農業大學邯鄲分校獸醫專業學習
1983.08-1990.09 滄縣科協幹部
1990.09-1993.04 滄縣馬落坡鄉副鄉長、計生辦主任
1993.04-1995.05 滄縣縣委農村工作部副部長
1995.05-1996.04 滄縣舊州鎮黨委書記
1996.04-1998.02 滄縣舊州鎮黨委書記兼人大主席（1997.02-1998.01在省委黨校青干班學習）
1998.02-1998.12 滄縣縣委常委、農工部部長
1998.12-2001.06 市農林科學院院長、黨委副書記
2001.06-2003.02 滄州職業技術學院副院長、黨委委員，農林科學院院長、黨委副書記
2003.02-2003.09 滄州職業技術學院常務副院長、黨委委員
2003.09-2007.05 河間市委副書記（正處級）（2003.07-2003.12在省委黨校中青班學習）
2007.05-2007.07 河間市委副書記、副市長、代市長
2007.07-2013.04 河間市委副書記、市長
2013.04-2016.12 河間市委書記
2016.12-2017.04 滄州市政協黨組成員
2017.04- 滄州市政協黨組成員、副主席 （簡歷摘自滄州日報網站）
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