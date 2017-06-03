中證網訊 (記者 張曉琪) 近日，新宙邦與巴斯夫在蘇州簽署協議，向巴斯夫收購中國區電解液業務和蘇州生產基地全部股權。巴斯夫為全球領先的石油天然氣、化學品、特性產品和功能材料企業。整個移交和交接過程將視當地法律、法規規定，預計在未來的60至90天內完成。

新宙邦方面表示，收購巴斯夫中國區電解液業務和蘇州生產基地，有利於提升公司電解液產能，完善公司在電解液領域的專利布局，強化公司在電解液領域的技術優勢，擴大公司電解液業務的國際影響力，鞏固公司在全球電解液領域的領導地位。

據了解，巴斯夫在鋰離子電池電解液方面積累了多項專利，本次股權收購，一方面繼承了新宙邦在技術創新的發展思路，另一方面有利於整合公司在鋰電池電解液業務方面的技術資源，進一步提升公司產品在新能源產業鏈內的核心競爭力。

同時，新宙邦多年在國際市場上深耕細作，取得了非凡的成績，電解液批量出口到日本、韓國、美國及東南亞地區，出口佔比30%以上，包括Panasonic, Sony, LG Chem, Samsung SDI等均為公司主要客戶。巴斯夫的管理團隊在鋰電業務方面積累了多年的國際化管理經驗，新宙邦也希望藉助與國際一流企業合作的契機，在管理方面形成國際化協同效應，打造電解液領域的國際領導品牌。

新宙邦董事長覃九三表示：「 與巴斯夫達成協議，是公司邁向國際化的重要一步，新宙邦目前是中國電解液市場的領導品牌，我們希望藉助與國際一流企業合作的契機，把公司塑造成電解液領域的國際領導品牌。」

得益於全球新能源汽車產業的快速發展，以及中國政府對新能源產業的補貼，鋰離子電池行業正處於一個歷史性的發展機遇之中。新宙邦已連續三年處於行業出貨量第一的水平，2016年更是交出了營業額翻倍，利潤增長170%的好成績。