中證網訊 （實習記者 萬宇） 6月3日，廣汽集團舉行成立二十周年總結大會，回顧了廣汽集團從近30億元的負債起步到世界500強排名第303位的發展歷程。廣汽集團提出了實現汽車產能約300萬輛、產銷汽車約240萬輛，營業收入超4000億元，力爭在「十三五」期末，成為中國汽車行業知名品牌，以及具有全球化影響力並具備高度社會責任感的國際汽車集團品牌的目標。

從負債30億到挑戰年產銷190萬輛

二十年前，隨著廣州標緻合資項目的失敗，廣州汽車從近30億元的負債重新起步，在「廣州能不能搞汽車工業」的質疑聲中異軍突起，短短二十年一躍成為中國最大的汽車生產基地之一，汽車工業成為廣州市最大的支柱產業。

經過二十年的發展，廣汽集團形成了整車、研發、零部件、商貿、金融等五大板塊的完整產業鏈，成為國內首家A+H股上市的大型國有控股股份制汽車企業集團，實現了從一家本土汽車企業到世界500強企業的蛻變，打造了業界矚目的「廣汽速度」。

資料顯示，二十年前，廣汽集團產銷量為1萬輛，銷售收入27億元，虧損29億元。二十年後，廣汽集團產銷突破165萬輛，2017年目標挑戰190萬輛，年均復合增長率近30%，銷售收入近2800億元，利稅450億元，從2013年起連續四年入圍世界500強，現排名世界500強第303位。

自主品牌年均復合增長率達到85%

記者從總結大會上了解到，廣汽集團的發展堅持「合資合作不動搖和自主創新不動搖」相結合的道路。

在合資合作方面，用中外雙方股比對等的方式引進國際汽車企業先進技術，積極吸引多種經濟成份參與國有企業的改制重組，圍繞自主研發核心技術展開資本運作，開創性地探索和實踐了多種合資合作模式。

在成功合資合作的基礎上，廣汽集團舉全集團之力發展自主品牌事業。截至目前，廣汽自主研發累計投資達130億元，成功推出自主品牌「傳祺」。廣汽「傳祺」系列車型自2010年正式上市以來，銷量從1.7萬輛，到2016年突破37萬輛，年均復合增長率達到85%。

國內汽車行業首家擁有多塊非銀金融牌照企業集團

據了解，廣汽集團致力於從單一整車製造到全產業鏈的升級,今年4月，廣汽智聯新能源汽車產業園正式奠基，廣汽集團攜各落戶園區企業總投資額預計超450億元，重點布局汽車製造、汽車研發、汽車金融、汽車文化、汽車旅遊、汽車商貿等六大業態，打造國際智聯新能源汽車產業創新生態城。

同時，廣汽集團現已成為國內汽車行業首家擁有汽車金融、汽車保險、融資租賃、股權投資等多塊非銀行業金融牌照的企業集團，形成以製造業帶動發展服務業、以服務業促進保障製造業發展的互動產業格局。

「回顧過去，我們為取得的成績自豪；展望未來，我們更加感到任重道遠。」廣汽集團董事長曾慶洪在總結大會上表示，廣汽集團將更加清醒地認識到面臨的形勢和任務，迎接下一個更加輝煌燦爛的二十年。廣汽集團提出了「十三五」規劃戰略——「1513」戰略，即實現「汽車產能約300萬輛、產銷汽車約240萬輛，營業收入超4000億元，利稅超500億元，成為先進的汽車集團」的1個目標；夯實研發、整車、零部件、商貿服務和金融服務等5大板塊；突出自主品牌事業1個重點；全面實現電動化、國際化、網聯化3大突破，力爭在「十三五」期末，廣汽集團品牌成為中國汽車行業的知名品牌，以及具有全球化影響力並具備高度社會責任感的國際汽車集團品牌。