人社部：就業持續增長、工資穩步提高、社保運行平穩北京新浪網 (2017-06-03 21:04)
新華社北京6月3日電（記者 徐博、季小波）記者3日從人力資源和社會保障部了解到，我國2016年就業持續增長、工資穩步提高、社保運行平穩。
人社部相關負責人介紹，截至2016年末，全國就業人員達到77603萬人，比上年末增加152萬人；其中城鎮就業人員41428萬人，比上年末增加1018萬人。
近日發佈的《2016年度人力資源和社會保障事業發展統計公報》顯示，2016年全國就業人員中，第一產業就業人員佔27.7％；第二產業就業人員佔28.8％；第三產業就業人員佔43.5％。第三產業已成為吸納就業的絕對主力。
2016年全年五項社會保險基金收入合計53563億元，比上年增加7551億元，增長16.4%。基金支出合計46888億元，比上年增加7900億元，增長20.3%。
其中，全年基本養老保險基金收入37991億元，比上年增長18%；支出34004億元，比上年增長21.8%。年末基本養老保險基金累計結存43965億元。養老金支出增幅大於收入增幅，但總收入大於總支出。
公報顯示，2016年，全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為67569元，同比增長8.9%；全國城鎮私營單位就業人員年平均工資為42833元，同比增長8.2%；外出農民工人均月收入水平為3275元，同比增長6.6%。
此外，截至2016年底，全國共有公務員719萬人；截至2015年底，全國共有公務員716.7萬人。
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