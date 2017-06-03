文章來源：界面新聞

順豐和菜鳥的互懟終於在國家郵政局的介入下暫告一段落。

在雙方你來我往的爭奪中，「信息安全」、「用戶隱私」、「無底線染指快遞公司核心數據」是其中涉及的關鍵詞，順豐菜鳥之爭已經變成了一場數據資產爭奪戰。

「戰爭」爆發的時間點也非常巧合，6月1日雙方數據介面停止服務，正值兩部信息安全法律執行的關鍵節點。

雙方口水戰互相喊話不斷，卻沒有人試圖通過法律手段解決問題。

6月1日，業界期盼已久的《中華人民共和國網路安全法》（下稱《網路安全法》）正式施行，這是中國第一部全面規範網路空間安全秩序的基礎性法律，保障個人信息安全是其重要內容。

與《網路安全法》同步施行的還有最高人民法院、最高人民檢察院發佈的《關於辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》），《解釋》中明確了「公民個人信息」的範圍，以及非法獲取公民個人信息的認定標準及量刑標準等。

兩個法律文件共同為個人信息安全披上了法律的外衣，試圖讓個人信息在網路空間上能夠獲得足夠的重視與保障。

法律進步令人欣慰，但順豐與菜鳥一戰卻給人們上了生動的一課：信息安全保護仍然任重而道遠。大公司之間一旦涉及利益糾紛，第一反應採取的策略仍然是輿論，不是法律。

在《解釋》中，有三條信息特別值得關注：

1。 「個人信息」定義覆蓋面更廣：以電子以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結合識別特定自然人身份或者反映特定自然人活動情況的各種信息，包括姓名、身份證件號碼、通信通訊聯繫方式、住址、賬號密碼、財產狀況、行蹤軌跡等。

2。 「不同意」就是違反：未經被收集者同意，將合法收集的公民個人信息向他人提供的，屬於刑法第二百五十三條之一規定的「提供公民個人信息」。

3。 數據獲取的方式定義更廣：違反國家有關規定，通過購買、收受、交換等方式獲取公民個人信息，或者在履行職責、提供服務過程中收集公民個人信息的，屬於刑法第二百五十三條之一第三款規定的「以其他方法非法獲取公民個人信息」。

IT信息從業者陳凱撒在接受界面新聞記者採訪時表示，這條司法解釋的發佈對提供數據服務的公司帶來了巨大影響，業內不少通過手機號、身份證號等欄位提供數據服務的公司業務都已經暫停了，各類企業獲得外部數據的難度陡增。

在順豐和菜鳥的較量中，反覆提及對用戶安全的保護。用戶填寫快遞單，屬於以「行為方式」默認快遞公司收集用戶信息，是由順豐的業務特點決定的。但這並不表示客戶默認順豐把信息交給第三方機構。

舉個例子，如果順豐公司通過收發快遞獲得客戶的個人信息（包括姓名、手機號、地址等），未經同意，主動或者被迫提供給菜鳥的話，順豐就違反了刑法二百五十三條之一，菜鳥就違反了刑法第二百五十三條第三款。

但數據的獲取並不是完全沒有辦法。

陳凱撒認為，「用戶同意」、「劃在圈裡」是兩種可行的辦法：其中「用戶同意」是在用戶協議中增加條款，使客戶允許對自己的信息加工利用。例如，蘋果公司在每次更新協議都會通知客戶，客戶同意才會進行下一步操作；對未簽新約的客戶數據無法使用。

「劃在圈裡」則是讓合作方的客戶使用自己的產品，將客戶的數據劃到自己的生態中。有些公司會因為市場份額和合作方的考慮，默認同意。

杭州盈科律師吳旭華點評順豐和菜鳥的事件認為，以保護用戶數據為由斷開數據通道，與共享、開放為原則的互聯網精神背道而馳。由此將可能導致每個企業各自為政，網路將被斷開成為一個個孤島，顯然也與《網路安全法》的立法宗旨相悖。

應該有理由相信一個市場主體在立法愈加完善的今天，會依法對個人數據採取保護措施，而不能因不放心就採取極端的手段阻斷分享，最終只能損害消費者的利益。

順豐菜鳥互拔網線，若暫且不去理會兩者之間複雜的商業利益糾葛，浙江墾丁律師事務所聯合創始人麻策律師認為，原因可以歸結於一點——開放平台數據共享合規問題在《網路安全法》之下愈顯重要。

數據本身是有巨大的商業價值，麻策律師認為，防止開放平台用個人信息進行買賣牟利，當然，如果是開放平台形成的大數據，當然可以商業化利用。個人信息在任何情況下，如果有「購買」的行為，一定要被歸於非法獲取情況。這就像「器官只能捐贈，而不能買賣」一樣。

如果要走法律途徑，需要當事人（順豐或者菜鳥）先向反壟斷部門、或者中央網路安全和信息化小組投訴，投訴后，當事人需要提供證據，但數據信息泄露案件取證極為困難。

數據安全取證的難點在於無法查明數據的來源、流轉的渠道、侵權的後果等內容，也尚無一家權威的機構對數據分析加以背書和認定，目前的確存在難度。基於此，目前雙方都還沒有訴訟行為。

在趙佔領律師之前代理過的案件中，比較典型的是刑事訴訟案件。有關信息泄露的民事訴訟案件中鮮有勝訴案例，難點主要有兩點：一是很難證明泄露渠道是來自於哪裡，快遞公司、電商平台、第三方服務商、賣家都有可能掌握數據，主體繁雜；二是，即使證明了泄露主體，也難界定用戶損失和數據泄露之間的直接因果關係。

在此次順豐和菜鳥的案件中，順豐並沒有明顯的違規行為。只是因為菜鳥和順豐數據不通，損害了一些商家的利益。順豐和菜鳥應該盡到提前的告知義務，不至於讓一些中小賣家措手不及。

吳旭華律師認為，如果此時訴訟，才是屬於「頭腦發熱」行為。「畢竟此次事件延續時間短，沒有造成嚴重後果，且也與《網路安全法》當天實施有關聯，屬於情有可原之特殊行為和手段，不應當以最後的救濟途徑司法訴訟來解決爭端。」吳旭華律師說。

在郵政總局的調停下，中國電子商務研究中心曹磊主任認為，如此閃電「復婚」，屬於典型父母壓力下的拉郎配，撕破臉后從此面和心不和，時刻提防對方偷窺，還埋下「感情破裂」的種子。

吳旭華律師在接受界面新聞記者採訪時認為，如果大的企業，以數據安全為由要挾用戶，那麼一方面用戶可以根據《消費者權益保護法》來主張權利，用戶作為消費者享有知情權；另一方面，其他企業，也可以因為大企業壟斷數據的行為，導致市場競爭無法正常進行，以違反《反壟斷法》作為依據，要求行政部門進行查處或者通過訴訟維護權益。

關於量刑，《解釋》中對「情節嚴重」的定義是，非法獲取、出售或者提供行蹤軌跡信息、通信信息、徵信信息、財產信息五十條以上的，而「情節特別嚴重」的定義是以上數量的十倍以上。

順豐豐巢快遞櫃官方微博給出一個快遞量：在5月23日，豐巢後台共產生295萬單，調取294萬次數據進行驗證純屬正常，且僅200萬單是淘寶系訂單。豐巢認為菜鳥要求另外94萬單非淘系訂單回傳至菜鳥的要求不能接受。

以這個業務量級，如果進入法律範疇，應當屬於「情節特別嚴重」的，可以對「直接負責的主管人員和其他直接責任人員定罪處罰」。

遼寧亞太律師事務所董毅智律師認為，本次事件，有郵政總局監管的強力介入，這是一種進步。但是其他監管部門、尤其是市場監管部門，反壟斷部門，是否更應該介入，同時雙方是否應在法律的框架下，通過訴訟來解決，而不是企業之間互相打口水仗。

可以看出互聯網「壟斷性企業」骨子裡透出一種對用戶的傲慢。何時中國的行業中，尤其是互聯網領域，真的讓巨頭們體會到反壟斷的威力與懲處，才是真的走向了國際化。