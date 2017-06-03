文章來源：PingWest

PingWest品玩6月3日報導，據工信部旗下泰爾終端實驗室發佈消息稱，目前泰爾終端實驗室聯合包括華為、OPPO、vivo、小米、三星、魅族、金立、努比亞、谷歌、百度、阿里巴巴、騰訊、個推、極光等國外內主要相關企業共同制定安卓統一推送服務（Unified Push Service，簡稱UPS）技術標準，旨在為國內的消息推送服務建立統一的標準，為終端用戶提供更好的手機使用體驗，為應用開發者更好解決消息推送需求，並取得了階段性成果。

具體來說，未來將由終端廠商提供系統級推送服務（類似APNS的唯一推送通道），確保App的推送消息接收；相應的不再允許各App在後台保留常連接，降低終端能耗、提升用戶體驗。與此同時，各終端廠商實現推送通道介面和功能統一，方便開發者接入。另外，第三方推送服務商原則上也遵循統一推送的標準，保證服務一致性，降低開發者學習成本。

從Android 8.0預覽版的新特性來看，未來安卓App的後台活動將受到更嚴格的管控，消息推送將只能通過系統級推送通道下發。目前，各大手機廠商也已經提供或者正在研發基於各自系統平台的系統推送服務解決方案，如果國內安卓統一推送服務未來成為一項行業標準，無疑對於安卓手機用戶是一大利好。